Juraj († 45) skonal počas futbalového zápasu: Zronená manželka opísala posledné chvíle jeho života

Žiaľ, ktorý zviera srdce! Len ťažko sa dá opísať zármutok, ktorý prežíva Monika (41) so svojimi milovanými detičkami Monikou (7) a Davidkom (11) z Topoľčian.

Zo sekundy na sekundu sa im zmenil život tým najsmutnejším spôsobom. Stratili milovaného človeka, ktorý bol pre rodinu tým najvzácnejším stvorením. Otec a manžel Juraj († 45) zomrel krátko po tom, ako odkopol loptu na futbalovom zápase. Prišlo mu odrazu zle a odišiel si sadnúť na lavičku. Tam aj napriek obrovskej snahe záchranárov skonal. Statočný chlap plný zdravia a sily odišiel tak náhle a nečakane, že všetci, ktorí ho mali radi, sa tomu zdráhajú uveriť...

Tak veľmi miloval svoju rodinku, tak veľmi sa tešil na splnenie všetkých ich spoločných plánov a snov. Chcel svoje drahé detičky ešte veľa naučiť, no už to, bohužiaľ, nestihne. Jeho sviečka dohorela v čase, keď ho jeho dcérka a synček najviac potrebujú. Juraj († 45) nesmierne chýba aj svojej milovanej manželke, ktorej by dal všetko na svete. Jeho strata jej spôsobila bolesť, ktorá sa nedá ničím utíšiť.

„On bol ten najlepší manžel na svete. Všetko by nám dal a mňa by na rukách nosil. Stále nechcem uveriť tomu, čo sa stalo. Bol plný elánu a sily a na futbal sa veľmi tešil,“ hovorí uplakaná Monika, ktorá práve včera mohla oslavovať so svojou láskou narodeniny. Namiesto toho však chystá poslednú rozlúčku...