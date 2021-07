Desivá smrť potápača Mateja († 38) pri Poprade: Kolegovia prezradili, čo sa dialo vo vode

V zatopenom lome pri Poprade sa v nedeľu poobede utopil potápač Matej († 38) z Popradu.

Popoludní ho kolegovia našli 3 metre pod hladinou a márne sa ho snažili oživiť. Šéf miestneho potápačského klubu Pavol Svitánek prezradil, že muža našli so strhnutou maskou, pričom jeho kyslíková fľaša bola natlakovaná na dlhé minúty ponoru.

Zatopený lom sa stal vyhľadávaným miestom pre oddych a relax. „Je to naša srdcovka. Staráme sa tu o to, no táto tragédia mi vyrazila dych. Nemal veľa ponorov, mal požičaný výstroj a pod vodou ho našli bez masky a automatiky s fľašou natlakovanou na 90 barov. Čo bola príčina tejto tragédie, môžeme hádať,“ smutne povedal šéf popradského klubu potápačov Vodnár Pavol Svitánek.

Na mieste tragédie Nový Čas našiel niekoľkých svedkov. „Vyšiel som z vody, keď ho vytiahli a nemal ešte ani zmodrené konce prstov. Hodinu ho resuscitovali,“ opísal potápač Dušan. Čo sa dialo vo vode, prezradili kolegovia utopeného Mateja z odielu D3 Scuba.

„Už na brehu bol nesvoj. Vravel, že sa rok nepotápal. Voda bola zakalená, to Maťa zneistilo. Dohodli sme sa, že s nami popláva popri brehu do čistejšej vody, no obrátil sa. Keď sme ho nevideli, začali sme ho hľadať. Bol na opačnej strane, 3 metre pod hladinou. Nehybne ležal horeznak. Na tvári nemal masku ani dýchaciu automatiku,“ uzavrel jeden z partie.