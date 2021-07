Krásna Miška ochrnula počas brigády na Cypre: Našla spôsob, ako si zarobiť na rehabilitácie!

Je to už šesť rokov, čo Miška (25) z Veľkého Kýra (okr. Nové Zámky) odišla na Cyprus, aby si zarobila na svoje vysnívané cestovanie.

Pohodová brigáda sa zmenila na obrovskú drámu a krásna dievčina z ničoho nič ochrnula.Šesťročné úsilie o to, aby usmiata dievčina mohla existovať a byť zdravá, nevyšlo nazmar.O pár dní bude mať prvú výstavu svojej tvorby. Zo všetkých peňazí, ktoré zarobí, si hradí potrebné rehabilitácie.

Myšlienka maľovať obrazy skrsla Miške (25) v hlave v čase, keď začala zúriť pandémia. „Boli sme doma a Miška chytila štetec a začala maľovať. Ona už v detstve mala také umelecké sklony, no nikdy sa tomu nevenovala. Myslím, že sa v tom našla a berie to ako psychohygienu, ktorá ju veľmi baví a my sa nesmierne tešíme,“ začína rozprávať Miškina statočná mamina Gizela.

Doma dcére dokonca urobili aj miniateliér. Vždy usmiata dievčina dáva do každého obrazu svoje srdce a pozitívne farby. Jej obrazy sa páčia nielen na Slovensku, ale dokonca mala požiadavky aj zo zahraničia. „Ľudia si ju nájdu na sociálnych sieťach a píšu jej,“ vysvetľuje mamina.

Tvorí podľa nálady

Na obrazy používa mladá umelkyňa techniku, ktorá sa volá acrylic pouring a lejú sa pri nej akrylové farby. „Maľujem podľa nálady, farieb, ktoré sa mi páčia a hodia sa k sebe. Na abstrakte je krásne to, že všetci v tom vidia niečo iné, niečo svoje. Väčšinou sa snažím používať pozitívne, žiarivé farby, alebo potom také jednoduchšie kombinácie, ktoré vyzerajú skôr elegantne. Keďže ľudia a ich vkus je rôzny, snažím sa ulahodiť každému,“ povedala Miška.