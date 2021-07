Pápež len pre zaočkovaných! Na pravidlá reagujú odborníci, Krčméry vyslovil vážne varovanie

Masové podujatie s účasťou desiatok či stoviek tisícok veriacich v čase pandémie koronavírusu?

Slovensko sa podujalo na vyriešenie tohto rébusu už v čase, keď potvrdilo návštevu pápeža Františka. Ako by sa dalo umožniť veriacim stretnutie so Svätým Otcom a pritom neohroziť epidemiologickú situáciu v krajine? Odpoveď na túto otázku sa v utorok pokúsilo dať ministerstvo zdravotníctva: Na masové podujatia budú mať prístup len zaočkovaní. Môže toto rozhodnutie pomôcť zvýšiť zaočkovanosť a ako ho hodnotia odborníci?

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Pápež František absolvuje návštevu Slovenska 12. až 15. septembra a okrem iného sa zúčastní na púti v Šaštíne. Práve v súvislosti s ňou panovali doteraz najväčšie obavy, ako sa podarí zabezpečiť jej konanie bez toho, aby sme opäť nakopli krivku šírenia koronavírusu negatívnym smerom. Vláda sa túto dilemu rozhodla vyriešiť tak, že počet účastníkov masových podujatí v rámci pápežovej návštevy sa obmedzovať nebude, no všetci účastníci budú musieť byť zaočkovaní. Rozhodnutie oznamoval v utorok minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský bok po boku s arcibiskupom Stanislavom Zvolenským.

„Chceme umožniť čo najväčšiemu počtu ľudí zúčastniť sa verejných svätých omší. Preto sme sa s pánom arcibiskupom Zvolenským dohodli, že povolíme účasť vysoko nad rámec platných opatrení, no podmienkou účasti na svätých omšiach a iných podujatiach bude plná zaočkovanosť účastníkov podujatí,“ oznámil minister. Zvolenský. „Prosíme všetkých, aby túto informáciu zobrali v dobrom, ako snahu umožniť čo najväčší počet účastníkov,“ apeloval na veriacich Zvolenský.

Hoci medzi štátom a cirkvou zavládlo v tejto otázke porozumenie, ohlasované opatrenia začali okamžite na sociálnych sieťach kritizovať antivaxeri, a pripojila sa k nim aj opozícia. „Je to požiadavka Svätej stolice, Svätého Otca? Určite nie,“ protestoval proti rozhodnutiu podpredseda Hlasu a bývalý minister zdravotníctva Richard Raši. „Pokiaľ to nie je požiadavka Svätého Otca, čo nie je, mali by sme dať možnosť ľuďom podstúpiť test, ktorý je vierohodný,“ vyhlásil Raši.

Podobným smerom ide aj Británia

Podobným smerom ako na Slovensku sa pritom opatrenia pri hromadných podujatiach a akciách, na ktorých je prítomný veľký počet ľudí, uberajú aj v zahraničí. Vo Veľkej Británii napríklad od pondelka síce uvoľnili takmer všetky opatrenia, no premiér Boris Johnson hneď vzápätí oznámil, že plná zaočkovanosť bude už onedlho dokonca podmienkou vstupu do klubu, krčmy či na akékoľvek verejné podujatia. Opatrenia, ktoré oznámilo slovenské ministerstvo zdravotníctva v súvislosti s pápežovou návštevou, chvália aj odborníci.