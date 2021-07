Gröhling: Rodičia by si mali uvedomiť, že vďaka očkovaniu budú môcť deti chodiť do školy

Testovanie na školách v septembri momentálne nie je témou, ktorou by sa zaoberal epidemiologický tím či Ústredný krízový štáb.

Uviedol to minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) koncom júna v rozhovore pre portál vŠkolstve.sk a agentúru SITA. Dodal, že skôr sa pracuje na opatreniach ako uchrániť hranice. Ministerstvo chce navyše motivovať k očkovaniu. Rodičia by si podľa neho mali uvedomiť, že vďaka očkovaniu bude môcť dieťa chodiť do školy, socializovať sa či pripravovať sa do ďalšieho vzdelávania a nebudú musieť riešiť dištančné vzdelávanie. Opatrenia týkajúce sa začiatku školského roka by mali oznámiť najneskôr v polovici augusta, podobne ako minulý rok.

Gröhling objasnil, že od septembra by malo školstvo v rámci dohody s Ministerstvom zdravotníctva SR, ako aj vládnych strán, kontinuálne pokračovať ďalej. „Aj preto všetci hovoríme o očkovaní, aby sme vytvorili čo najbezpečnejšie prostredie. Pôjdeme podľa regionálneho COVID semaforu, ktorý sme si už vyskúšali v predchádzajúcich mesiacoch a podľa mňa fungoval veľmi dobre,“ povedal.

Nepredpokladá však, že by Slovensko malo v septembri nejaké čierne až bordové okresy. Zároveň podotkol, že farby okresov budú priamo úmerné zodpovednosti občanov a očkovaniu. Ak by sa však školy nachádzali v čiernych či bordových okresoch, tak by sa na nich mohlo napríklad prerušiť vyučovanie.