Zväz ambulantných poskytovateľov k reforme ambulantnej siete: Táto kľúčová vec v materiáli úplne chýba

Návrhy v reforme ambulantného sektora sú zatiaľ riešené len čiastkovo, nie sú poňaté komplexne a systémovo.

Pre TASR to v reakcii na legislatívny návrh pripravovanej reformy nemocničného a ambulantného sektora z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR povedala výkonná riaditeľka Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) Naďa Trenčanská Bedušová.

Zdôraznila, že materiál je zatiaľ len vo fáze pracovnej verzie a že dotknutí stakeholderi majú v týchto dňoch zasielať k tomuto pracovnému návrhu ministerstvu svoje pripomienky. Tie budú predmetom ďalšej odbornej diskusie ešte predtým, ako legislatívny návrh pôjde do medzirezortného pripomienkového konania v auguste.

Zväz považuje za korektné vyjadriť sa až ku konečnému a konkrétnemu legislatívnemu návrhu. "Čo považujeme za kľúčové a čo v pripravovanom materiáli úplne absentuje, je definovanie nároku pacienta, bez čoho nie je možné uskutočniť komplexnú reformu zdravotnej starostlivosti," povedala jeho šéfka.

Poukázala aj na to, že odborné spoločnosti i lekárske združenia upozorňovali na alarmujúcu situáciu v oblasti ľudských zdrojov v zdravotníctve dlhodobo. Skôr, ako sa vôbec začne premýšľať o procesoch a reformách, ktorými by sa zvrátil negatívny trend a odvrátil kolaps ambulantnej starostlivosti, je podľa Trenčanskej Bedušovej nevyhnutné zmapovanie skutočnej situácie, definovanie potreby. "A presne to má byť obsahom pripravovanej novej právnej úpravy, zonácia a definovanie optimálnej siete všeobecnej zdravotnej starostlivosti," uviedla.