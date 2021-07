Raši kritizuje jedinú podmienku pre účasť na návšteve pápeža: Je to požiadavka Svätého Otca? Určite nie

Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD Richard Raši hovorí aj o možnosti PCR testu na COVID-19 ako o podmienke účasti na podujatiach počas návštevy pápeža Františka na Slovensku.

Namieta plnú zaočkovanosť ako jedinú podmienku. Poukázal na to, že s pápežom sa možno chce stretnúť aj množstvo ľudí so zdravotnými problémami, pre ktoré sa očkovať nemôžu. Raši upozornil, že aj zaočkovaný môže preniesť vírus a ľudí nemožno deliť opäť na dve kategórie. Uviedol to na utorkovej tlačovej konferencii.

"Je to požiadavka Svätej stolice? Je to požiadavka Svätého Otca? Určite nie. Lebo pápež František, ktorý podporuje očkovanie a je zaočkovaný, nediskriminuje ľudí," poznamenal Raši v súvislosti s pomienkou plnej zaočkovanosti. Pokiaľ to nie je vyslovene požiadavka pápeža, mala by sa podľa neho aj inak ľuďom umožniť účasť na podujatiach. "Uvedomme si, že so Svätým Otcom sa budú chcieť stretnúť aj ľudia, ktorí sa zo zdravotných dôvodov očkovať nemôžu," podotkol s tým, že to môžu byť stovky ľudí, ktorí veria, že stretnutie s pápežom im môže v ich stave pomôcť. Hovorí preto o možnom PCR teste. Ten považuje za dostatočne presný, aby sa eliminovalo riziko prenášania vírusu.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) v utorok informoval, že na programe počas septembrovej návštevy pápeža Františka a stretnutí s ním sa budú môcť zúčastniť len plne zaočkovaní. Má ísť o snahu umožniť účasť čo najväčšiemu počtu ľudí nad rámec platných opatrení.

Pápež prijal pozvanie, ktoré mu adresovali všetci biskupi v mene celej katolíckej cirkvi na Slovensku, prezidentka SR Zuzana Čaputová i slovenská vláda. Od poslednej pápežskej návštevy na Slovensku ubehlo 18 rokov. Vtedajší spoločenskí lídri vítali pápeža Jána Pavla II. Pápež František by mal navštíviť Slovensko 12. až 15. septembra.