Ako si predstavujú Slováci svet v roku 2050? Tieto veci im naháňajú strach!

Svet v roku 2050 vníma viac ako polovica (56,8 percenta) Slovákov v negatívnom svetle.

Vyplýva to z online prieskumu neziskovej organizácie Človek v ohrození, do ktorého sa od 26. apríla do 10. mája zapojilo 2 785 ľudí z celého Slovenska. Informovala o tom koordinátorka komunikácie Človek v ohrození Lenka Kačmárová. Dôvodmi obáv sú najmä klimatická zmena, rozpad ekosystémov či umelá inteligencia. Ako ďalšie negatívne faktory sa javia medzinárodné konflikty a robotizácia s automatizáciou. Svet v budúcnosti vnímajú veľmi pozitívne takmer štyri percentá a skôr pozitívne 23,8 percenta opýtaných. Prieskum tiež odhalil, že ženy (52,4 percenta) vidia svet v roku 2050 negatívnejšie ako muži (39,7 percenta).

Najväčší vplyv na podobu sveta v roku 2050 bude mať podľa 81,3 percenta ľudí klimatická zmena. Viac ako 35,3 percenta označilo rozpad ekosystémov a masové vymieranie druhov. Takmer podobný výsledok získala aj umelá inteligencia. Významnými faktormi boli aj medzinárodné konflikty (27 percenta), robotizácia s automatizáciou (26,1 percenta) či migrácia (20,5 percenta).

Podľa respondentov by však svet v roku 2050 mali charakterizovať aj slová ako mier, ekológia, zdravie či príroda. Uviedli to v otázke, ktorá ich vyzvala k napísaniu troch slov popisujúcich svet v danom roku. Pod 200 spomenutí mali slová pokoj, udržateľnosť, pokrok či láska. Medzi hodnoty potrebné pre dobrý život v roku 2050 sa na prvé tri miesta dostali slová zdravie, láska a mier. Do zoznamu sa dostali aj slová rodina, tolerancia, zodpovednosť, empatia či sloboda.

„Výsledky nastavili zrkadlo našej dnešnej činnosti a obraz, ktorý vidíme, nie je dobrý. Poukazuje na spoločenskú nedôveru a systémový problém s negatívnymi očakávaniami budúcnosti. Prekvapením je dominantné umiestnenie klimatickej zmeny ako faktora, ktorý bude najviac vplývať na podobu sveta v roku 2050,“ podotkol Lukáš Osvald z organizácie Človek v ohrození. Dodal, že dokonca aj ľudia, ktorí v kontrolnej otázke nevnímali jej dopad na svoj život, uviedli, že klimatická zmena bude mať dominantný vplyv na budúcnosť.