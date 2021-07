Čo nás čaká s pandémiou od septembra? Gröhling upozorňuje Slovákov: Sami si vyberáme z dvoch možností

Každý z nás, či mladý alebo starý, by si mal zvážiť, či si od septembra vyberie COVID-19 alebo očkovanie.

Na sociálnej sieti to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) s tým, že vyzval na očkovanie dospelých, ale aj žiakov, o ktorých rozhoduje zákonný zástupca.

Minister školstva podporuje opatrenia, ktoré motivujú k očkovaniu. "Prioritne by to mali využiť pacienti v riziku, ale aj tí, ktorí sa stretávajú vo väčších kolektívoch," povedal.

Poznamenal, že od septembra nás čaká buď COVID-19 alebo očkovanie a sami si vyberáme. Tvrdí, že nejde o jeho tip, ale epidemiológovia, zdravotníci a odborníci na to opakovane upozorňujú. "Delta variant sa ukazuje byť taký infekčný, že do konca decembra bude mať za sebou každý človek buď COVID alebo očkovanie. Predpokladá sa to na základe veľkej infekčnosti delta variantu a na základe údajov zo zahraničia," poznamenal Gröhling s tým, že každý nezaočkovaný toto ochorenie skôr či neskôr dostane.

"Niekto si môže povedať, že to riskne a možno COVID-19 prekoná bez väčších komplikácií. Nikto ale nevieme, či práve náš priebeh nebude ťažký a aj pri bezpríznakovom priebehu môže mať človek trvalé následky," povedal minister školstva. Zároveň dodal, že ochoreniu podľahli aj zdraví, vitálni a aktívni ľudia.

"Ak ste rodič a nie ste naklonený k očkovaniu dieťaťa, zaočkujte sa aspoň vy, aby vaše deti mohli chodiť do školy," vyzval šéf rezortu školstva s tým, že ochoreniu sa už nikto nevyhne.