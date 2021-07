Nič nepomohlo: Zásahový tím usmrtil medvedicu, ktorá stratila plachosť, čo bude s jej mláďatami?

Medvedicu z Tatier, ktorá nezvratne stratila plachosť, museli uspať a usmrtiť.

Jej dve mláďatá majú byť umiestnené do zoologickej záhrady. TASR o tom informovali z tlačového oddelenia Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

„Zásahový tím pre medveďa hnedého zo Štátnej ochrany prírody SR musel uspať a usmrtiť medvedicu, ktorá napriek enormnej snahe ochranárov nezvratne stratila prirodzenú plachosť,“ spresnili s tým, že ochranári začiatkom mesiaca previezli približne štvorročnú medvedicu s dvoma mladými z okolia Starého Smokovca do divokej prírody Vysokých Tatier. „Verili, že zviera dokáže zmeniť svoje synantropné návyky a prestane chodiť do intravilánu obcí. Nanešťastie sa tak nestalo,“ doplnili.

Monitoring preukázal, že zviera zišlo do Žiarskej doliny, kde opäť začalo vyhľadávať potravu v nedostatočne zabezpečených odpadkoch. „Zviera, navyše, nereagovalo ani na opakované plašenie medvedím sprejom a do lokality sa pravidelne vracalo. To dokázalo, že stupeň synantropizácie bol u tohto jedinca v pokročilom štádiu a nezvratný,“ podotkli.

Zásahový tím bol preto nútený za prítomnosti veterinára zviera uspať a následne usmrtiť. „Tím následne odchytil jedno odrastené mláďa, ktoré poputuje do karantény v Národnej zoologickej záhrade Bojnice a následne bude natrvalo umiestnené v košickej zoo. Ochranári zvolia rovnaký postup aj po odchytení druhého medvieďaťa,“ spresnili.

Zásahový tím pre medveďa hnedého vznikol, aby sa predchádzalo možným konfliktným situáciám a škodám. Výskyt medveďov možno hlásiť na linke 0903 201 879. Ak občania spozorujú vo svojom okolí odpadové nádoby, ktoré nie sú správne, respektíve dostatočne zabezpečené, môžu sa obrátiť na Zelenú linku na telefónom čísle 0800 144 440.