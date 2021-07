Laura má 11 rokov a váži len 22 kíl: Potrebuje návštevu nemocnice, rodine chýba 200 eur

Majú to veľmi ťažké. Mnohopočetná rodinka Brijovcov z Kežmarku musí vyžiť z biedneho rozpočtu.

Rodina akútne potrebuje zohnať aspoň 200 eur na návštevu nemocnice v Bratislave s malou Laurinkou (11).

Brijovci sa starajú o šesť detí a musia obracať každé euro. Mama Božena (35) je na materskej. Otec Rastislav (41) poberá opatrovateľský príspevok na Laurinku. Potrebuje cievkovanie niekoľkokrát denne. „Od narodenia trpí ťažkou vývojovou chybou vyústenia močovej rúry a konečníka. Krátko po narodení musela byť operovaná – bol jej zabezpečený vývod čreva – stómia. Nemá funkčné nervové ovládanie zvierača. Vývod má zavedený natrvalo. Momentálne riešime problém s močovými cestami. Má 11 rokov a váži len 22 kg,“ vysvetľuje Rastislav.

V stredu má ísť s dcérou do Bratislavy na vyšetrenie, aby lekári stanovili ďalšiu liečbu. “Peniaze máme presne vyrátané. Najskôr zaplatíme náklady na bývanie, čo je 270 €. Z nášho rozpočtu 800 €, zostane na jedlo 2 € na člena rodiny denne. Tých 200 €, ktoré potrebujeme na zaplatenie cesty - 130 € na ubytovanie pre mňa - 8 € denne, by nám strašne chýbalo v nasledujúcich dňoch. Skúšame nájsť dobrých ľudí, ktorí by nám pomohli, aby sme cestu nemuseli odložiť,” uzavrel otec.