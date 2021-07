Veľká voda robí problémy na celom Slovensku: S povodňou bojoval aj Florián s náhradným srdiečkom

Povodňová vlna z Nemecka a Rakúska dorazila už aj do Bratislavy. Hladina Dunaja dosiahla v pondelok ráno 696 cm, čím prekročila prvý stupeň povodňovej aktivity.

Na východe, pri jaskyni Domica (okr. Rožňava), voda zosunula kamene na cestu a zaplavila záhradu aj kuchyňu rodine Kálmanovcov s dvomi deťmi. Mladší syn Florián (12), ktorému transplantovali srdce ako najmenšiemu na Slovensku, vzal tiež lopatu do rúk a pustil sa do odpratávania následkov. Okamihy hrôzy opísala Novému Času Floriánova mama Edina Kálmanová (36).

„Odrazu sa zamračilo, hrmelo a nastala tma. Potom padal ľad, malé kúsky i väčšie a valila sa voda. Zosunuli sa aj kamene z cesty a zaplavilo záhradu, kuchyňu v dolnej časti a aj pivnicu. So starším synom Jánom (15) ihneď pomáhal s odčerpávaním vody aj Florián, lebo sme sa veľmi báli, čo s nami bude. Aj som sa modlila, aby sa to zle neskončilo, veď tie živelné pohromy v Nemecku a aj na Morave máme stále pred očami,“ povedala Edina.

Jej manžel dodal, že voda dosiahla v okolí aj 2 metre. Florián, ktorý v septembri pôjde už do šiesteho ročníka, však neváhal a pustil sa do odpratávania škôd. „Musí sa šetriť, ale môže vykonávať pohybové aktivity. Počas pandémie pribral a musí to zhodiť, aby nezaťažoval svoje srdiečko, na ktoré stále berie lieky. Toto mu trochu pomôže,“ uzavrela mama.