Komplikácie vo Vysokých Tatrách: Teplo prekazilo sčítanie kamzíkov

Kamzíky vrchovské tatranské obývajú naše veľhory už vyše 10-tisíc rokov.

Za posledné storočie však viackrát čelili hrozbe vyhynutia. V súčasnosti je ich počet stabilizovaný a ochranári ich dlhodobo evidujú vyše tisíc. Potvrdzujú to ich pravidelné sčítania, ktoré sa robia dvakrát ročne. Tohoročné jarné sčítanie zamerané hlavne na nové prírastky sa uskutočnilo 7. júla. Presný počet sa však nepodarilo zistiť...

Spočítavanie kamzíkov má v našom najstaršom a najväčšom národnom parku 65-ročnú históriu. Robí sa formou fyzického spočítavania na slovenskej a poľskej strane Tatier a sú do toho zapojení lesníci, ochranári a dobrovoľníci zo Správy TANAP-u, Štátnych lesov TANAP-u a Poliaci. Najmenej, len 160 kusov kamzičej populácie narátali v roku 2000, kedy sa zdalo, že tento jedinečný druh je na pokraji vyhynutia. Odvtedy ich počty, našťastie, len rástli.

Rekordné číslo napočítali na jeseň 2018, keď do sčítacích hárkov zapísali 1 431 jedincov. Naopak, o rok neskôr na jeseň dopadla inventúra bez číselného výsledku. Tatranské doliny totiž zahalila hustá hmla. Teraz zratúvanie kamzíkov zmarila úmorná horúčava. „Napriek tomu, že spočítanie kamzíkov sme začínali od pol štvrtej ráno, teplota už v krátkej dobe vystúpila do extrémnych hodnôt. Malo to výrazný dopad na kamzíky, ktoré sa poschovávali do skalných štrbín a len na krátku dobu občas vyšli na zvyšky snehových polí. Viaceré z nich sme pozorovali, ako bezstarostne šantia a chladia svoje prehriate telá,“ povedal zoológ Štátnych lesov TANAP-u Jozef Hybler.

„Na miestach, kde bežne stretávajú čriedy kamzíkov, pozorovali minulú stredu len pár kusov. Kondícia a zdravotný stav kamzíkov je veľmi dobrý. Počas sčítania sme zaznamenali len jeden kadáver - na mŕtvom kamzíkovi sa v oblasti Javorovej doliny hostil medveď,“ uzavrel.

Ako určiť vek kamzíka

- Dvojmesačný kamzík - na hlave sa mu dvíha srsť

- Troj- až šesťmesačný - už má malé rožky, ktoré do desiatich mesiacov nepresahujú výšku ucha

- Ročný - rožky mu siahajú po výšku uší, alebo ich mierne presahujú a sú zakrivené ako háčiky

Počty kamzíkov