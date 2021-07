Ničivé záplavy zasiahli Domicu: Voda poškodila aj symbol jaskyne!

V nedeľu popoludní zasiahli ničivé záplavy jaskynný systém Domica v okrese Rožňava.

Hasiči zasahovali pri jaskyni, kde voda zaplavila časť cesty. Aktuálne prebiehajúce expertné obhliadky a fotodokumentácia ukážu, do akej miery bol jaskynný systém poškodený. Informovala o tom Kristína Bocková zo Štátnej ochrany prírody SR.



Výdatné prívalové zrážky sa začali zhromažďovať v okolí ponoru takzvaného Domického potoku. Tento sa v krátkom čase upchal naplavenými konármi, lístím a nečistotami z okolia, čím sa vytvorilo jazero s hĺbkou do troch metrov. Pritekajúca voda zničila asfaltový chodník okolo vstupného areálu jaskyne a znečistila najnižšie časti stavby. Pravdepodobne bola poškodená aj strecha areálu, cez ktorú sa presakujúca voda dostala do interiéru a poškodila dve miestnosti.

„Po upadnutí vody a dnešnej prvotnej obhliadke jaskyne bolo zistené, že prívalová voda znečistila doneseným kalom a nečistotami z povrchu najnižšie položené časti jaskyne Majkov dóm, Nástupište 1. plavby a časti Panenskej chodby. Z jedného z člnov na plavbe boli odplavené podlahové rošty. Vody občasného podzemného toku Styxu zlomili sintrovú hrádzu a poškodili jednu z vaní na kaskáde Rímskych kúpeľov, ktoré sú symbolom jaskyne,“ uviedol riaditeľ Správy slovenských jaskýň Štátnej ochrany prírody SR Ján Zuskin.



V utorok 20. júla špecialisti Slovenskej správy jaskýň a odborní pracovníci podrobne zmapujú škody nielen na prírodných hodnotách a výplniach jaskyne, ale aj jej infraštruktúre ako sú káblové rozvody, elektrické rozvádzače a svietidlá, chodníky a zábradlia v sprístupnenej časti. Po jej spriechodnení a sfunkčnení elektrického osvetlenia sa vykoná obhliadka aj nesprístupnených častí - takzvanej 2. plavby a Liečebne. Kompletné škody v interiéry jaskyne a priľahlej infraštruktúre budú však vyčíslené až v nasledujúcich dňoch.

Takmer osem kilometrov dlhý úsek pod územím Slovenska sa vyznačuje bohatým výskytom sinitrových štítov, archeologickými nálezmi ako aj početným druhovým zastúpením netopierov.