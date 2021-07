Tragická správa! Vo veku 81 rokov zomrel Milan Lasica

Vo veku 81 rokov svet navždy opustil slovenský komik, dramatik, prozaik, textár, herec, režisér, moderátor a spevák Milan Lasica.

Správu priniesol denník SME, ktorému jeho smrť potvrdil zdroj blízky Bratislava Hot Serenaders.

Milan Lasica zomrel priamo na javisku, kde vystupoval spolu s orchestrom na výročnom koncerte v Bratislave. Odpadol počas jednej z piesní a aj napriek pokusoch o oživovanie sa ho už zachrániť nepodarilo.

Pre Denník N potvrdil jeho úmrtie aj jeden z účastníkov bratislavského koncertu. „Bola to náhla porucha srdcového rytmu. Bol som tam a podával som resuscitáciu s kolegami, kým prišla záchranka. Dospieval pesničku Ja som optimista v dobrej forme, bola klaňačka asi dvakrát a naraz sa pomaly zosunul k zemi. Parkrát sa ‚vrátil‘ a hýbal očami, ale nezvládol to. Bohužiaľ, je to pravda,“ uviedol divák.

Rodák zo Zvolena vyštudoval Vysokú školu múzických umení v Bratislave. Už počas štúdia začal vystupovať s Júliusom Satinským s autorským dialógmi.

