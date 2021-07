Očkovanie jednorazovou vakcínou od Johnsona v Prešove: Záujemcovia čakali v obchodnom dome hodiny!

Pripísali si prvenstvo na Slovensku! Prešovský samosprávny kraj (PSK) začal v nedeľu ako prvý očkovať v obchodnom centre a bez predchádzajúcej registrácie jednodávkovou očkovacou látkou Vaccine Janssen od spoločnosti Johnson&Johnson. Stačilo si priniesť občiansky preukaz a záujem prekonal očakávania.

V obchodnom centre Eperia na prešovskom sídlisku Sekčov začali s vakcináciou v nedeľu dopoludnia o desiatej. A počas prvých hodín sa vytvoril veľký rad záujemcov, ktorí čakali aj dve hodiny. Do Prešova totiž pricestovali ľudia z celého východného Slovenska. Bola medzi nimi i Magdaléna Petrušková (53).

„Prišla som z Okrúhleho (okr. Svidník) špeciálne kvôli očkovaniu. Potrebujem ho najmä kvôli práci. Robím v Česku v nemeckej spoločnosti, kde platia prísne opatrenia. A tiež je to jednoduchšie pri prechode hraníc. Som rada, že sa vyskytla takáto príležitosť. Predtým som sa k očkovaniu akosi nedostala i preto, lebo neustále cestujem,” zverila sa východniarka. Do obchodného centra si našli cestu aj ďalší ľudia.

„Prilákalo ma to, že sa netreba registrovať ani objednávať. Nie sú s tým žiadne komplikácie a zapasuje mi to aj do roboty, lebo pracujem ako recepčná,” vysvetlila Dorana Radinovič (29). Očkovanie zorganizovalo PSK. Pôvodne bol pripravený jeden tím a 300 očkovacích látok. Už o 14. hod. však bolo zaočkovaných 200 ľudí. „Keď sme zistili, aký je záujem, povolali sme ďalších zdravotníkov, ktorí ochotne prišli pomôcť. Ďakujeme aj obchodnému domu, že nám poskytol priestory zadarmo,” uviedol Milan Majerský, predseda PSK.