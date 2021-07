Ďalší škandál na kúpalisku v Podhájskej nemá obdoby: Rádioaktívne prvky vo vode?! TOTO si myslia miestni

Majú obrovský problém! Jedno z najnavštevovanejších kúpalísk na Slovensku v Podhájskej (okr. Nové Zámky) malo zatajovať vyššiu prítomnosť rádioaktívnych prvkov vo vode. Tvrdí to ministerstvo životného prostredia, ktoré kritizuje, že vo veci doteraz nikto nekonal. Čo na to prevádzkovatelia a návštevníci?!

Nikto z návštevníkov, ktorí na kúpalisko chodili, ani len netušili, že tu nie je všetko s kostolným poriadkom. Pred verejnosťou mala byť podľa najnovších zistení zatajovaná zvýšená prítomnosť rádioaktívnych prvkov vo vode z geotermálneho vrtu. Podľa ministerstva životného prostredia hodnota daných prvkov výrazne prekračuje zdravotné limity.

Fotogaléria 3 fotiek v galérii

„Majitelia vrtu aj prevádzkovatelia kúpaliska zanedbali viaceré zákonné povinnosti, čím si neoprávnene zvyšovali zisky,“ uvádza rezort. Už pred niekoľkými mesiacmi sa zistilo, že v Podhájskej mali čerpať vodu z geotermálneho vrtu bez platného oprávnenia. Inšpekcia preto uložila spoločnosti pokutu 128 978 eur, proti čomu sa firma odvolala.

„Vzápätí sa zistilo, že jedno z predložených rozhodnutí o oprávnení čerpať vodu z geotermálneho prameňa bolo pozmenené a jeho platnosť vypršala ešte v minulom storočí, konkrétne v roku 1994. To znamená, že kúpalisko v Podhájskej vypúšťalo dlhé roky znečistenú vodu z bazénov odpadovými rúrami do miestneho potoka Liska a odtiaľ do rieky Žitava nelegálne,“ pripomína envirorezort. Znalecké dokazovanie podľa ministerstva ukázalo, že v dôsledku vypúšťania odpadových vôd z kúpaliska Podhájska došlo k umŕtveniu rieky a výrazným škodám na životnom prostredí.

Miestni nesúhlasia

Miestnych obyvateľov odstavenie od vrtov pripravilo o živobytie. Na sobotnom proteste vystúpilo viacero z nich, ktorí sa proti výsledkom rezortu tvrdo ohradilo. „Vyšlo najavo, že táto voda je rádioaktívna. Nepoznám človeka, ktorý by z tejto vody ochorel, alebo sa nejak poškodil. Ja som tu tiež postavil taký malý penzión, ktorý už síce neprevádzkujem, ale stretol som sa s osudmi tísicok ľudí. Nič nebolo krajšie, ako vidieť po týždni dieťa, ktoré prišlo sem, malo rôzne fľaky na tele a odchádzalo čisté,“ povedal jeden z účastníkov protestu, ktorí sa zhodujú, že pre stratu pracovných miest v tomto mikroregióne tu už malo byť zasadnutie vlády.

Čo na to prevádzkovateľ?

Nový Čas sa k vzniknutej situácii ohľadom rádioktívnej vody rozhodol osloviť aj prevádzkovateľa kúpaliska, ktorým je obec. „Dali sme si urobiť rozbor rádioaktivity súkromnej firme, ešte nemáme výsledky, tak sa nevieme k tomu vyjadriť. Ak tu rádioaktivita je, tak musí byť odkedy je vrt funkčný, od roku 1973. Nevieme či je to škodlivé, alebo nie, k tomu sa nevieme v tejto chvíli vyjadriť, to musia posúdiť odborníci,„

Na Podhájsku som chodila už ako dieťa a som zdravá a nič mi nie je, zaujímavé je to, že až teraz údajne zistili rádioaktívnu vodu a za 50 rokov si to nikto nevšimol. Celé je to fraška, niekto chce kúpiť kúpalisko za tzv. 1 korunu, sľúbi, že to dá do poriadku a potom bude na tom ryžovať,“ napísala na sociálnu sieť Daniela.