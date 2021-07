Opäť to v koalícii vrie! Kollár sa vyhráža odchodom z vlády: Návrh, ktorý politikov rozhádal

Vyrobí ďalšiu krízu? Predseda parlamentu Boris Kollár (55) prišiel v koaličných rokovaniach s novým nápadom, ktorý rozvlnil stojaté vládne vody.

Ako kompenzáciu za zvládnutie koaličnej krízy spred pár mesiacov chce, aby bol rodičom vyplatený jednorazový príspevok aspoň 150 eur na jedno dieťa. Jeho partneri vo vláde nadšení nie sú, no Kollár to postavil do roviny, že buď mu to schvália, alebo končí.

Štátna pokladnica sa má opäť odľahčiť o približne 120 miliónov eur. Šéf Sme rodina totiž trvá na tom, aby bol rodičom státisícov detí vyplatený príspevok do 200 eur. Ide o pokračovanie už schváleného nápadu rozdávania štátnych peňazí, ktorý predstavili ešte pred pár mesiacmi.

Vtedy odklepli 333 eur na dieťa tých rodín, ktoré spadli počas pandémie do hmotnej núdze - celkovo ich bolo približne 13 500. Momentálne je však na pretrase druhá fáza, a to už sa bude týkať oveľa viac detí. Podľa Kollára to má byť 150 eur pre všetky deti alebo 200 eur pre zhruba 750-tisíc maloletých.

„Počas toho covidu boli postihnuté tie rodiny, kde sú malé deti, tí rodičia museli veľakrát ostávať doma, ísť preč zo zamestnania, aby sa mohli starať,“ povedal Kollár pre Markízu. On sám sa prikláňa k tomu, že by to malo byť ohraničené, aby príspevky nedostávali tí, ktorí ich nutne nepotrebujú.