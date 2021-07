Skúsený včelár Tibor Vargapál hlási problémy: Prírodná viagra nebude!

Prírodná viagra nebude! Skúsený a medzinárodne ocenený včelár Tibor Vargapál (59) z Košíc tohto roku pre chladné počasie a veľa práce nestihol pozbierať obľúbené trúdie mlieko, ktoré je žiadané nielen medzi mužmi. Kvalitného medu však bude podľa odborníka dostatok, no očakáva nárast ceny...

Mal by to byť jeden z lepších rokov. „No neplatí to o trúďom mlieku, ktoré pochádza z nezaviečkovaného trúdieho plodu. Na jeho zber v tejto sezóne nebol čas, musel som sa starať o úle. Prospešná náhrada na mužskú potenciu, často žiadaná prírodná viagra tak bude najskôr až budúci rok,“ prezradil včelár Vargapál, ktorý má na južnom Zemplíne 30 úľov a na Gemeri i na dolnom Spiši mnoho ďalších.

„Produkčných je až 160 úľov. Na Zemplíne sú upevnené na špeciálnom prenosnom vozíku, aby sa dali rýchlo a ľahko previezť. Doteraz bola medovica a teraz začína kvitnúť slnečnica a aj táto znáška vyzerá povzbudzujúco. Posledné dva roky však boli dosť slabé, ba až katastrofálne. Moja radosť však neznamená, že všetci včelári na Slovensku majú podobné podmienky. Tam, kde nespadla vlaha, nemusia mať nič,“ dodal Vargapál, ktorého zdobí z predvlaňajšej svetovej výstavy v Kanade za výnimočné sladké pochúťky až 11 medailí.