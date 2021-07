Štrajková pohotovosť naďalej trvá: V U. S. Steel Košice sa odbory a vedenie sporia o pracovný čas

V košických oceliarňach U. S. Steel sa tento týždeň začali rokovania pred sprostredkovateľom medzi odborármi a vedením spoločnosti o dodatku k platnej kolektívnej zmluve.

Prvé kolo takýchto vyjednávaní sa konalo v stredu (14. 7.), TASR to potvrdil predseda Rady odborov OZ KOVO v hutníckom podniku Juraj Varga.

Spornou ostáva hlavne dĺžka týždenného pracovného času, odborári trvajú na jeho zachovaní na úrovni 35,5 hodiny, naopak, zamestnávateľ žiada jeho predĺženie.

„Samozrejme, zároveň chceme, aby boli zamestnanci ocenení aj v tarifných mzdách pre tento rok, pretože výroba je na 100 percent. Úplne logicky si pýtame vtedy, keď sa nám darí, to chceme však bez navýšenia pracovného času. Zamestnávateľ má opačnú rétoriku, je ochotný k finančnému navýšeniu, ale je to podmienené zvýšením týždenného pracovného času,“ povedal Varga. Návrh odborárov je podľa neho pridať 70 eur do tarifnej mzdy pre každého zamestnanca s tým, že v rámci jednania sú možné modifikácie.

Na stretnutí každá strana prezentovala svoje priority, ďalšie stretnutie by malo byť posledný júlový týždeň. „Máme dostať odpoveď s písomným protinávrhom a k tomu sa vyjadriť,“ dodal Varga.

Potvrdil, že naďalej trvá v podniku štrajková pohotovosť, a v prípade potreby odborári využijú na podporu svojich požiadaviek aj pochod v uliciach Košíc tak, ako to urobili minulý rok medzi druhým a tretím kolom vyjednávaní za účasti mediátora. Oceliarne vtedy chceli zvýšiť týždenný pracovný čas z 35,5 na 37,5 hodiny, čo odbory odmietli.

Nové rokovania nasledujú v oceliarňach potom, keď ani po piatich kolách kolektívneho vyjednávania nedošlo k dohode o obsahu mzdového dodatku č. 1 k platnej kolektívnej zmluve. Odborári preto vyhlásili spor v kolektívnom vyjednávaní a oficiálne požiadali o pridelenie sprostredkovateľa. Od 22. júna vyhlásili štrajkovú pohotovosť.