Nový návrh Európskej komisie vyvolal zmiešané reakcie analytikov: Koniec dieselových a benzínových áut v 2035?!

Schyľuje sa k veľkým zmenám. Európska komisia predstavila najväčší súbor klimatických návrhov, ktoré majú krajiny Európskej únie nasmerovať k splneniu prísnych emisných cieľov v roku 2030.

V záujme boja proti otepľovaniu planéty prichádzajú s radikálnym opatrením, ktoré by skoncovalo s výrobou benzínových a dieselových áut. Nové náklady, ktoré ľuďom či firmám môžu priniesť, má čiastočne pokryť pokladnica Európskej únie cez nový fond. Nový Čas zisťoval, ako na to reagujú slovenské ministerstvá aj experti, ktorí sa venujú práve doprave.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Európska únia s cieľom zabezpečiť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 plánuje koniec predaja áut s dieselovým a benzínovým motorom. Predaj by sa mal ukončiť v roku 2035. Zabezpečiť má prechod na autá s elektrickým pohonom a odbremeniť tak životné prostredie. Návrh má Európe prispieť k cieľu byť prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. „Nemôžeme zanechať našim deťom a vnukom budúcnosť, ktorá bude bez našej snahy temná,“ zdôvodňoval komisár Frans Timmermans. Dlhodobý plán Európskej únie je znížiť emisie skleníkových plynov o 55 % oproti roku 1990 a znížiť tak vplyv globálneho otepľovania. V návrhu apelujú na budovanie elektrických staníc, ktoré by mali byť na diaľniciach každých 60 kilometrov. Náklady, ktoré ľuďom s prechodom na elektromobilitu vzniknú, sa majú financovať z nového fondu, ktorý sa naplní predajom povoleniek z cestnej dopravy.

Heger súhlasí

Diskusia, ktorú návhrom spustili, má trvať niekoľko mesiacov až rokov. Očakáva sa, že niektoré štáty budú chcieť korigovať tento cieľ vzhľadom na náklady, ktoré by prechodom na elektromobilitu vznikli. „Slovensko tento spoločný európsky cieľ plne podporuje a predstavený balík považuje za veľmi ambiciózny,“ uviedol Úrad vlády pod vedením Eduarda Hegera. „Hlavným kritériom rozdelenia záťaže pri dosahovaní klimatických cieľov zostáva bohatstvo krajiny, čo znamená, že chudobnejšie krajiny by mali doplácať menej. Toto sme od začiatku presadzovali ako jediné férové kritérium,“ dodal Heger.

Rezort dopravy reagoval stručne: „Podrobnosti sú zverejnené na stránke Európskej komisie, kde je uvedené, že od 1.1. 2035 už vozidlá kategórie M1 a N1 nesmú produkovať emisie CO2, čo de facto znamená koniec spaľovacích motorov.“ Ministerstvo hospodárstva Richarda Sulíka hovorí, že riešia najmä vplyv na priemysel. „Rezort hospodárstva sa bude snažiť v rámci svojich kompetencií urobiť všetko pre to, aby slovenský priemysel zachytil nastupujúce trendy ekologickej dopravy a dokázal sa im efektívne prispôsobiť,“ uviedli. „Zelená transformácia je nevyhnutná z dôvodu existenčných a environmentálnych výziev, ktorým ľudstvo čelí,“ dodalo ministerstvo živ. prostredia.