Dovolenkár z Prievidze odišiel z hotela v letovisku bez všetkého: Ivan záhadne zmizol v Bulharsku!

Takto si dovolenku rozhodne nepredstavovali! Manželia z Prievidze trávili letnú dovolenku v obľúbenom bulharskom letovisku Primorsko.

Šťastné spoločné chvíle sa však na tretí deň zmenili na horor. Na tretí deň, v utorok 6. júla, sa žena Ivana Juríka (75) vybrala na nákup, no keď sa vrátila do hotela, izba bola prázda. Jej manžel zmizol bez stopy. Vnútri však boli jeho okuliare, lieky aj mobil. Preto zalarmovala dcéru Líviu na

Keď sa Lívia dozvedela, čo sa jej rodičom na dovolenke stalo, okamžite nasadla na prvé lietadlo a odletela do Bulharska na pomoc zronenej mame, ktorá v letovisku zostala sama a bezradná. „Rodičia boli na dovolenke v Primorsku a všetko prebiehalo normálne. V utorok ráno mamina išla do obchodu, otec ešte ležal v posteli, nechcela ho zobudiť, zobrala si peniaze a odišla do obchodu. Keď sa asi po hodine a pol vrátila, posteľ bola uprataná a otec odišiel bez čohokoľvek. Všetko - hodinky, okuliare, lieky, všetko zostalo na izbe,“ opísala detaily záhadného zmiznutia svojho 75-ročného otca.

„Odišiel po svojich. Zachytili ho priemyselné kamery na ulici. Všetko zostalo v izbe. Nestalo sa, že by odišiel a nedal mame vedieť. Mali iba jeden kľúč od izby, nechal odomknutú izbu, iba pribuchol dvere, všetko dôležité tam nechal bez dozoru, pritom môj tatko je zodpovedný a veľký pedant,“ doplnila zronená dcéra a zároveň jedným dychom dodala, že nič nenasvedčovalo tomu, že sa otcov záhadný odchod zmení na drámu. „Mamina čakala, ale poobede sa jej to už nezdalo normálne. Kontaktovala delegátov cestovnej kancelárie, tí upovedomili políciu. Muži zákona povedali, že nemôžu zatiaľ konať, lebo majú 24-hodinovú lehotu. Na druhý deň ráno dal majiteľ penziónu kontakt na tlmočníčku a išli opäť na políciu, kde urobili zápis a tvrdili, že bude prebiehať pátranie na mori, na súši, vo všetkých priľahlých oblastiach. Na ďalší deň prišli aj so psíkom. Nevieme to však preveriť, čo sa dialo a nedialo, mali sme len informácie, že sa pátra,“ pokračovala Lívia s tým, že nasadla na prvé lietadlo a namierila si to do Bulharska za vystrašenou mamou.