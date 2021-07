Po hasičovi Lukášovi († 31) zostala užialená manželka a dcérka: Šiel darovať krv, zistili mu rakovinu

Prišli o to najvzácnejšie, čo mali! Hlboký žiaľ prežíva manželka Simona (32) so svojou milovanou dcérkou Hankou (2). Obe za krátky čas prišli o tatina i manžela Lukáša († 31).

Ten bol pre svoje dve dievčatá tým najdôležitejším na svete, s láskou sa staral o svoju rodinu a bol im nesmiernou oporou. Vždy zdravý a silný chlap si život s rodinou vychutnával plnými dúškami a nikdy sa na nič nesťažoval. Osudné sa mu však stalo darovanie krvi, ktorá sa lekárom nepozdávala, a tak ho poslali na vyšetrenia.

Simona (32) a Lukáš († 31) boli partnermi celých 14 rokov. Poznali sa už od strednej školy. Nesmierne si užívali svoju dcérku a plánovali ešte veľa spoločných vecí. Lukáš bol športovcom telom i dušou a po tom, čo sa vrátili s manželkou zo Škótska, sa z neho stal hasič. „On svoju prácu nesmierne miloval. Bolo to jeho poslaním a vždy robil všetko na sto percent,“ začína rozprávať jeho užialená manželka. Mladík pomáhal, kde mohol, a chodil pravidelne darovať krv. „Keď ju bol v minulom roku darovať, tam mu zistili, že má zvýšené hodnoty, a poslali ho na vyšetrenie k lekárovi. Ani vo sne by nám nenapadlo, že to bude niečo vážne,“ spomína manželka Simona, ktorá prežíva najhoršie obdobie v živote.

Bojoval ako lev

Lukáš išiel vlani v októbri k lekárovi. Robili mu rôzne vyšetrenia, no diagnóza bola jasná. Nádor na hrubom čreve. „Boli sme všetci veľmi prekvapení. Môjmu manželovi nikdy nič nebolo, na nič sa nesťažoval a vždy bol plný elánu. Táto diagnóza nás všetkých veľmi zarmútila,“ hovorí so slzami v očiach milujúca manželka. Lukáš bojoval ako lev. Ani na sekundu sa nevzdával a veril, že ani zákerná rakovina ho nepoloží. Dokonca sa v máji s milovanou Simonou po rokoch spoločného života rozhodli aj zosobášiť.

Oporou mu bola aj mamina, ktorá mu bola celú dobu nablízku, hoci sama prežívala trápenie - jej muža a Lukášovho otca postihol ťažký priebeh covidu. „Viac ako pol roka v nemocnici bojoval, no syna už nestihol,“ plače Simona, ktorej svokor podľa jej slov sám pred pár rokmi porazil rakovinu, a preto Lukáš veril, že sa mu to rovnako podarí. Podstupoval rôzne liečby, chemoterapie, no nič nepomohlo.

Napriek veľkej túžbe žiť a byť nablízku svojej jedinej dcérke a milovanej manželke, žiaľ, v nedeľu svoj boj o život prehral. Najstrašnejšia správa zdrvila nielen jeho životnú lásku, ktorá s ním vychovávala ich spoločné dieťa, ale i kamarátov a kolegov hasičov. Zničená Simona ani netuší, čo bude ďalej. Vie však jedno, že Lukáš jej bude nesmierne chýbať už navždy.