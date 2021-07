Kováčik ponúka za prepustenie peňažnú záruku 70 000 eur: Prokurátor si o jeho žiadosti myslí svoje

Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik tvrdí, že kolúzne a preventívne dôvody väzby v jeho prípade pominuli. Navrhuje ju nahradiť tzv. elektronickým monitorovacím zariadením či dostupnými nástrojmi.

Ponúka peňažnú záruku vo výške 70 000 eur, ak by mu na to uvoľnili zaistený majetok. Vyplýva to zo žiadosti o prepustenie, ktorú predniesla počas procesu na Špecializovanom trestnom súde sudkyňa Pamela Záleská. Prokurátor s prepustením nesúhlasí.

Dušan Kováčik argumentuje, že sa doteraz nedopustil kolúzneho správania, teda že by ovplyvňoval svedkov. „Vzhľadom na to, že na hlavnom pojednávaní boli vypočutí všetci kľúčoví svedkovia podľa obžaloby, tak ako ich navrhoval pán prokurátor, domnievam sa, že dôvod kolúznej väzby u mňa neexistuje,“ povedal. V súvislosti s možným pokračovaním v trestnej činnosti poukázal na to, že funkcie špeciálneho prokurátora sa vzdal a nie je už verejným činiteľom.

Poukázal na to, že v kolúznej väzbe bude už deväť mesiacov. Vplyv to má mať nielen na neho, ale aj na jeho rodinu. „Pán prokurátor prednedávnom zaistil aj účty, kde manželka, ktorá sa stará o svojho 85-ročného otca, zostala prakticky bez prostriedkov, keďže na tie účty šiel môj a jej plat,“ poznamenal.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Michal Šúrek tvrdí, že dôvody väzby Dušana Kováčika naďalej trvajú. „Dôležitou skutočnosťou je, že doteraz nebolo dokončené dokazovanie súdneho konania,“ zdôraznil s tým, že obsah podanej obžaloby sa potvrdzuje. Podotkol, že voči Dušanovi Kováčikovi bolo vznesené obvinenie aj v ďalších dvoch veciach. Navrhuje zamietnuť žiadosť o prepustenie z väzby, rovnako tak aj peňažnú záruku a nahradenie väzby.

Sudkyňa vo štvrtok krátko pred poludním prerušila hlavné pojednávanie. O väzbe má rozhodnúť po 15.00 h.

Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik čelí obžalobe zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu prijímania úplatku, zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Tvrdí, že je nevinný.