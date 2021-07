Čo si o zvyšovaní minimálnej mzdy od budúceho roka myslia zamestnávatelia: Dôležité varovanie

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy žiada, aby sa pri zvyšovaní minimálnej mzdy na rok 2022 dodržalo automatické zvyšovanie hrubých zárobkov podľa zákona o minimálnej mzde.

Pre agentúru SITA to uviedol generálny sekretár asociácie Andrej Lasz. Zákonný automat hovorí o minimálnej mzde na úrovni 57 percent priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Najnižšie hrubé zárobky by sa tak od začiatku budúceho roka zvýšili o 23 eur na 646 eur. V súčasnej situácii by však podľa Lasza ideálnym riešením bolo zmraziť minimálnu mzdu aspoň na jeden rok.

„Zároveň žiadame zachovať odpojenie príplatkov za prácu od minimálnej mzdy a ponechať ich fixne ustanovené v sume z roka 2021," uviedol. Ďalšou požiadavkou asociácie je zachovanie výšky tzv. minimálnych mzdových nárokov podľa Zákonníka práce. Generálny sekretár asociácie upozorňuje na to, že ekonomické dopady pandémie môžu naplno udrieť až budúci rok po tretej vlne, ktorej silu momentálne nevieme s istotou odhadnúť. „Neistá je aj situácia vo svete, ktorá nás bezprostredne ovplyvňuje. Diskusia o prípadnom zvyšovaní minimálnej mzdy musí byť rozvážna," dodal Lasz.

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR poukazuje na to, že v súčasnej koronakríze by sa malo pristúpiť k určeniu minimálnej mzdy na budúci rok tak, aby to nemalo ešte väčší negatívny dopad na hospodárstvo a zamestnanosť.„Naším spoločným cieľom by malo byť zachovanie zamestnanosti v maximálnej možnej miere a udržanie životaschopnosti firiem," povedala pre agentúru SITA hovorkyňa AZZZ Miriam Filová. Prezídium AZZZ podľa nej odsúhlasilo zachovať výšku minimálnej mzdy pre rok 2022 podľa zákona o minimálnej mzde, teda na úrovni 57 percent z priemernej mzdy na Slovensku za rok 2020. AZZZ tiež trvá na zachovaní odpojenia príplatkov za prácu v noci, či cez víkend.

Tajomník Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták predpokladá, že o výške minimálnej mzdy na rok 2022 budú ešte sociálni partneri rokovať so zástupcami vlády. „Vzhľadom na pretrvávajúce nepriaznivé dosahy koronakrízy na mnohé sektory a tiež vzhľadom na nízku zaočkovanosť a z nej plynúcu hrozbu ďalších väčších či menších lockdownov nevidíme príliš veľký priestor pre rast minimálnej mzdy v budúcom roku," skonštatoval pre agentúru SITA.

Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR žiada, aby minimálna mzda na rok 2022 stúpla zo súčasných 623 eur na 679,80 eura. Minimálne hrubé mesačné zárobky by totiž podľa odborárov mali v budúcom roku tvoriť 60 percent priemernej mzdy na Slovensku za rok 2020. Odborári o tom informovali na konci júna po sneme KOZ. Upozornili na to, že minimálna mzda je základným nástrojom zvyšovania miezd v hospodárstve, ako aj odrazovým mostíkom v sektorových a podnikových kolektívnych vyjednávaniach, a jej zvyšovaním rastie životná úroveň zamestnancov.

Minimálna mzda na Slovensku by mala od začiatku budúceho roka stúpnuť o 23 eur na 646 eur. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister práce Milan Krajniak. Sociálni partneri sa totiž na podobe vývoja minimálnej mzdy nedohodli, a tak sa podľa ministra uplatní zákonný automat, podľa ktorého bude minimálna mzda tvoriť 57 percent z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.

Minimálna mesačná mzda na Slovensku sa od začiatku tohto roka zvýšila z 580 eur na 623 eur. Najnižšie hrubé zárobky tak v tomto roku dosahujú 57 percent z priemernej hrubej mzdy na Slovensku za rok 2019. Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu od začiatku tohto roka stúpol na 3,580 eura z pôvodných 3,333 eura.