Heger bude čeliť otázkam Európskeho parlamentu: Pýtať sa ho budú na pálčivé témy

Hodina otázok poslancov Európskeho parlamentu (EP) z Monitorovacej skupiny EP pre demokraciu, právny štát a základné práva (DRFMG) so slovenským premiérom Eduardom Hegerom nie je nič výnimočné – ide o štandardný postup, aký už absolvovali aj premiéri iných členských krajín EÚ.

V rozhovore pre TASR to uviedol slovenský europoslanec Vladimír Bilčík (SPOLU), ktorý sa vo štvrtok popoludní ako jediný zo slovenských členov europarlamentu zúčastní na telemoste s predsedom vlády SR a ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou, ktorého hlavnou témou bude situácia na Slovensku. Premiér a ministerka sa so skupinou DRFMG spoja na diaľku v čase od 14.45 do 15.30 h SELČ.

Monitorovacia skupina vznikla po vraždách novinárov Daphne Caruanovej-Galiziovej a Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a zamerala sa na dodržiavanie zásad právneho štátu a boja proti korupcii – pôvodne najmä na Malte a na Slovensku. Skupina funguje v rámci Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Jej členmi môžu byť po dvaja poslanci z každej politickej frakcie v EP a Európska strana ľudovcov (EPP) túto rolu zverila Bilčíkovi a maltskej europoslankyni Roberte Metsolovej.

V minulosti bol v rámci skupiny "vypočúvaný" aj slovenský expremiér Igor Matovič, rovnako ako maltský či slovinský premiér. "Pozývame si bežne na vypočutie najvyšších predstaviteľov vlád štátov, kde máme otázky o fungovaní právneho štátu, spravodlivosti a základných práv. Z tohto pohľadu to nie je nič výnimočné," spresnil Bilčík.