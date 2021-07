Hygienici reagujú na rozhodnutie Ústavného súdu: Tieto pravidlá teraz platia na hraniciach

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorý pozastavil účinnosť vyhlášky úradu z 9. júla.

O ďalšom postupe sa rokuje, verejnosť bude o nastavení podmienok na hraniciach informovaná. Do zverejnenia rozhodnutia ÚS v zbierke zákonov platí podľa úradu režim na hraniciach podľa ostatnej vyhlášky. "V súčasnosti sa rokuje o ďalšom postupe. Rozumieme naliehavosti situácie a o výsledku a následnom nastavení podmienok na hraniciach bude verejnosť okamžite informovaná," skonštatovala v stanovisku hovorkyňa ÚVZ Daša Račková.

Hovorkyňa zdôraznila, že zatiaľ stále platí režim na hraniciach podľa ostatnej vyhlášky ÚVZ, a to do momentu zverejnenia rozhodnutia ÚS v zbierke zákonov. "Prosíme občanov, aby pri prekračovaní hraníc rešpektovali pokyny kontrolných zložiek. Osoby, ktoré majú stanovený termín na PCR testovanie, by ho mali využiť," doplnila.

Júlová vyhláška stanovila povinnosť karantény okrem výnimiek pre všetkých ľudí prichádzajúcich na Slovensko, ktorí nie sú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19. Vyhlášku napadol na Ústavnom súde Smer-SD. ÚS prijal návrh 31 opozičných poslancov parlamentu na ďalšie konanie v celom rozsahu, o samotnom súlade vyhlášky s Ústavou SR bude ešte rozhodovať. ÚS zároveň obnovil platnosť a účinnosť vyhlášky ÚVZ z júna, ktorá pri karanténnych opatreniach pri vstupe na Slovensko rozlišuje krajiny podľa cestovateľského semafora na zelené, červené a čierne.

Vyhláška ÚVZ reagovala na vládnu aktualizáciu cestovného semafora. Pre nezaočkovaných okrem výnimiek určila povinnosť nastúpiť do 14-dňovej karantény s možným ukončením skôr s negatívnym RT-PCR testom. Karanténu okrem očkovaných vyňala napríklad pre osoby od 12 do 18 rokov veku, ak nikto iný v spoločnej domácnosti nemal povinnú karanténu. Netýkala sa ani ľudí, ktorí sa nemôžu zaočkovať zo zdravotných dôvodov, povolaní, ktoré mali výnimku aj predtým, či prechádzajúcich, ako posádky lietadiel, vlakov, vodiči nákladných vozidiel či pracovníci pohrebnej služby.