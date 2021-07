Prelomový verdikt Ústavného súdu: Dovolenkári, pripravte sa na veľké zmeny v cestovaní za hranice!

Málokedy sa podarí Ústavnému súdu SR, najvyššej súdnej inštancii v krajine, takto šokovať politikov aj verejnosť.

Košický súd pozastavil platnosť aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR pod vedením Jána Mikasa, na základe ktorej mali zaočkovaní ľudia výhody pri návrate na Slovensko, a zároveň obnovili platnosť predchádzajúcej vyhlášky, ktorá rozdeľovala krajiny na základe cestovateľského semafora na zelené, červené a čierne. Ako bude režim na hraniciach vyzerať po tomto rozhodnutí?

Meniť pravidlá prechodu cez hranice v prostriedku dovolenkovej sezóny? Môže sa to javiť ako nepraktické, no po rozhodnutí Ústavného súdu to zrejme bude nevyhnutnosť. Predstavitelia jednotlivých ministerstiev sa v stredu zhodovali v tom, že pripomienky Ústavného súdu bude určite treba zapracovať do praxe, no čakali na bližšie objasnenie, čo vlastne košickému súdu na súčasnej právnej úprave prekáža.