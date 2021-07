Nevšedný príbeh slovenského Indianu Jonesa s partiou detských bádateľov: Píšu o nich svetové médiá!

Ocitli sa na stránkach svetových médií!

Reč je o rómskych chlapcoch z obce Vinodol (okr. Nitra), ktorí spolu s dôchodcom Vladimírom Špánikom (72) opravujú starý židovský cintorín. Ten si ich nevie vynachváliť, a tak má v úlohe ako Indiana Jones naozaj skvelý tím, ktorý naučí aj čo-to z histórie.

Všetko sa začalo na jar, keď skupina rómskych chlapcov z Vinodola ponúkla dôchodcovi a aktivistovi Vladimírovi svoju pomoc. „Bol starý, niečo robil pri rybníku a chceli sme mu pomôcť,“ hovoria chalani. Slovo dalo slovo, a keď Vladimír našiel starý zabudnutý židovský cintorín, získal k sebe hneď aj čatu dobrovoľníkov. Začal sa nevšedný príbeh slovenského Indianu Jonesa s partiou, o akej píšu aj svetové médiá.

„Všimol si nás Reuters, americké US News, ale aj izraelský spravodajský portál The Times of Izrael. Chlapci sú, samozrejme, hrdí a ja sa z toho teším,“ s úsmevom prezrádza čiperný dôchodca, ktorý sa do obce prisťahoval z Bratislavy. Archeologická práca mladíkov nesmierne baví. „Odkrývajú staré náhrobné kamene, aj keď nie zrovna štetcami, ako sa o tom píše v zahraničných médiách,“ smeje sa Vladimír.

Partia chlapcov je vo veku od 11 do 15 rokov a od apríla už na cintoríne strávila niekoľko víkendov. „Je tu práce asi na dva roky, takže bude čo robiť,“ ukazuje Vladimír. Títo chlapci sa jej však neboja, statočne odnášajú krovie, hrabú a odkrývajú staré náhrobné kamene. „Už dnes vieme o troch kameňoch z hrobov, ktoré sme v zoznamoch pochovaných nenašli,“ uzavrel.