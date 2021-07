Na súde vypovedala aj sekretárka Dušana Kováčika: Čo od nej chcel bývalý špeciálny prokurátor?

Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik si od sekretárky Milady Masarykovej občas vyžiadal vyhľadať spis a vytlačiť konkrétne písomnosti aj z vecí, ktoré nedozoroval.

Masaryková to v stredu uviedla pred sudkyňou Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku v rámci procesu s obžalovaným Dušanom Kováčikom. "Ja som v tom nevidela žiadny problém, keďže som vychádzala z toho, že ako špeciálny prokurátor mal na takéto veci právo," podotkla svedkyňa s tým, že zo svojej pozície mala prístup ku každému spisu. Ozrejmila, že má bezpečnostnú previerku Národného bezpečnostného úradu na stupeň prísne tajné.

Dodala, že obžalovaného pozná od apríla 2004, pričom od mája 2005 bola jeho sekretárkou. Vybavuje všetku poštu, ktorá, ako tvrdí, je na Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) doručovaná a prešla lustráciou. "Ja k nej pripojím pokynový lístok a takto ho predložím špeciálnemu prokurátorovi. Ten na pokynový lístok podľa druhu pošty dopíše riaditeľa odboru, ktorému je to následne predložené s tým, aby on vec pridelil konkrétnemu prokurátorovi," spresnila.

Nespomína si, že by dostala pri triedení pošty od obžalovaného požiadavku v súvislosti s Ľudovítom Makóom. "Ja som sa s týmto menom vôbec nikdy nestretla, nepamätám sa na to," zdôraznila. Obžalovaný Dušan Kováčik vysvetlil, že do systému, kde sa nachádzajú vyšetrovacie spisy, majú prístup aj ďalší prokurátori a funkcionári. "Prístup mal aj zástupca riaditeľa odborov a celé vedenie Generálnej prokuratúry SR," podotkol s tým, že Masarykovú zväčša požiadal dohľadať spis v súvislosti s informovaním verejnosti hovorkyňou úradu alebo v snahe predísť duplicite spisov.

Masaryková vo svojej výpovedi uviedla, že počas dňa prichádzalo k Dušanovi Kováčikovi na návštevu viacero prokurátorov. "Nepamätám sa na žiadnu mimoriadnu udalosť v súvislosti s týmito návštevami. Utkvela mi v pamäti len jedna hádka medzi obžalovaným a prokurátorom, doktorom Hrivnákom," dodala s tým, že počas hádky opustila priestory sekretariátu, čo jej potom obžalovaný vytkol. V stredu pokračuje piaty pojednávací deň procesu s obžalovaným Dušanom Kováčikom. Bývalý špeciálny prokurátor čelí obžalobe zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu prijímania úplatku, zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Tvrdí, že je nevinný.