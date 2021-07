NCZI čoskoro posilní zákaznícke linky: S čím vám pomôžu zamestnanci call centra?

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) by malo čoskoro posilniť zákaznícke linky.

V stredu o tom informoval jeho generálny riaditeľ Pavol Capek. Aktuálne denne vybaví okolo 3000 požiadaviek. "Zriaďujeme upgrade call centrá aj formou externej spolupráce. Posilňujeme aj tzv. back office, teda ľudí, ktorí budú denne spracovávať požiadavky. Budúci týždeň by sme to mali spustiť," uviedol.

Pracovníci zákazníckej linky by mali môcť priamo opraviť chyby v osobných údajoch. Nebudú oprávnení narábať so zdravotnými údajmi, čo aktuálne musí robiť vakcinačné centrum, kde bol daný človek očkovaný proti ochoreniu COVID-19. V tzv. back office by malo pracovať vyše 20 ľudí, ktorí budú servis poskytovať medzi 8.00 h až 20.00 h. Budú riešiť fyzické opravy v systéme a budú posúvať požiadavky na opravy do vakcinačných centier.

Samotní pracovníci call centra nebudú môcť do systému zasahovať, keďže ide o citlivé údaje. Budú však zbierať podnety a následne ich preposielať kompetentným. Capek očakáva, že počet ľudí v call centre sa bude dynamicky meniť podľa potrieb.

"V súčasnosti máme denne okolo 3000 požiadaviek. Dúfajme, že ich budeme schopní k spokojnosti obslúžiť. Najväčší počet požiadaviek sme mali okolo 7000," dodal šéf NCZI s tým, že do budúcna je ambíciou obslúžiť 10.000 až 20.000 požiadaviek.