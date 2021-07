Letná sezóna je pre prevádzkovateľov služieb v Bratislave kritická: Úbytok turistov z cudziny ničí podnikateľov

Hlavné mesto trápi výrazný pokles počtu turistov! Tohtoročná letná sezóna tak bude pre prevádzkovateľov služieb v Bratislave kritická.

V porovnaní s obdobím pred koronakrízou sa znížil počet návštevníkov zo zahraničia, od ktorých mesto závisí, až o 80 percent. Podnikatelia sa sťažujú na opatrenia zo strany štátu, pre ktoré teraz bojujú s výrazne nižšími tržbami a museli sa uchýliť až k prepúšťaniu.

O extrémnom prepade v návštevnosti hlavného mesta informuje organizácia Bratislava Tourist Board (BTB). „Jedna z najnavštevovanejších bratislavských atrakcií, ktorou je Bratislavský hrad, má za 2,5 mesiaca od otvorenia návštevnosť 3,5-tisíc ľudí, čo je predstavuje priemer počtu ľudí len na jeden zimný mesiac počas bežnej sezóny,“ približuje hovorca BTB Július Buday.

Podľa organizácie, ktorá koordinuje rozvoj cestovného ruchu v hlavnom meste, mal Hrad takmer nulovú zahraničnú návštevnosť a celkový pokles turistov v júni, v porovnaní s tým istým obdobím v roku 2019, je až na úrovni 80 %. Predstavitelia BTB vidia dôvod poklesu v meniacich sa protipandemických opatreniach.

„Myslíme si, že Bratislava zažíva to, čo čaká cestovný ruch na jeseň na celom Slovensku. Poklesy návštevnosti sú extrémne,“ prízvukuje predseda predstavenstva BTB Vladimír Grežo. Podľa mesta je jediným prostriedkom k zlepšeniu vytvorenie kolektívnej imunity, ktorú je možné dosiahnuť zaočkovaním 75 % populácie. „Ak bude prostredie v Bratislave bezpečné, môže ju navštíviť viac ľudí,“ vysvetľuje hovorkyňa mesta Katarína Rajčanová.

BTS ako aj samotní prevádzkovatelia za problém, okrem opatrení na hraniciach, označujú aj slabú pomoc zo strany štátu. Podľa ich informácií už totiž štát na jeseň s ďalšími finančnými schémami pre podnikateľov v cestovnom ruchu nepočíta. „Chceme poprosiť vládu, aby to prehodnotila. Nie je možné robiť zásahy do podnikania a na druhej strane nepripraviť na to dôsledky, ktoré my v Bratislave cítime už teraz,” dodal šéf predstavenstva BTB.