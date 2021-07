Jarabinou pri Starej Ľubovni sa prehnala povodeň: Rodisko hrdinu Strenka spustošila veľká voda!

Toto by nechcel zažiť nikto. V pondelok popoludní sa do Jarabiny (okr. Stará Ľubovňa) prirútila povodňová vlna ako z katastrofického filmu. Spôsobila ju náhla prietrž mračien.

V utorok obyvatelia dediny, odkiaľ pochádza slávny vojak Michal Strenk, ktorý v II. svetovej vojne bojoval na ostrove Iwo Jima a vztýčil vlajku na vrchu Suribači, upratovali a snažili sa odstrániť aspoň najväčšie škody. Voda sa do rusínskej dedinky valila z okolitých kopcov a najviac sa jej nazbieralo na mieste, kde sa zlievajú dva miestne potoky – Čerteže a Malý Lipník. Nanešťastie práve tam, v nádhernej dreveničke, býva Ivan Derevjanik.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Dreveničku opravujeme už niekoľko rokov. Keď sa začala búrka, práve sme sa vrátili z mesta, kde sme boli kúpiť cement, aby sme zase o čosi pokročili. Utekali sme sa skryť za inú budovu, len bezmocne sme pozorovali, ako sa voda zlieva pri našom domčeku. Pritom sme sa modlili, aby ho celý neodplavilo, lebo už začalo brať dosky, ktoré som mal pripravené na rekonštrukciu,” povedal muž, ktorému zaplavilo do vyše polmetrovej výšky celý domček, voda mu zlikvidovala aj kosačky a ďalšie náradie v dielni.

Pod vodou skončilo aj auto, ktoré je nepojazdné a nanešťastie nemal majiteľ ani poistku. No autá neodplávali len na jeho záhrade, ale voda brala vozidlá aj na dolnom konci pred bytovkou. „Ani som vtedy nebol doma. Že mi voda berie auto, som sa dozvedel len z videa, ktoré urobila suseda. Naštartovať sa nedá, je neopraviteľné,“ smutne prezradil Martin Gurka.

Zničené ulice a bahno všade

Výdatné búrky narobili problémy vo veľkej časti obce, ale napríklad rodný dom poddôstojníka Námornej pechoty Spojených štátov Michala Strenka veľká voda obišla. No tak rýchlo, ako spúšť prišla, aj odišla a do postihnutých lokalít nastúpili upratovacie čaty, na ktoré dozerala aj starostka Lívia Kovalčíková.

„Bolo to veľmi intenzívne, pršať začalo 13.09 hod. a zrážky trvali dve hodiny. Už o 14.00 sme vyhlásili III. stupeň povodňovej aktivity, ktorý trvá doteraz. A to preto, lebo musíme odstraňovať škody. Zničená je celá miestna komunikácia, niekoľko lávok, všade sú bahno a trosky. Ťažko teraz odhadnúť škody, ale keď si predstavím len to, koľko desaťtisícov stojí kúsok cesty, tak mám zimomriavky. Pýtali sa ma, či bude stačiť milión,“ uzavrela.

Najznámejším rodákom z Jarabiny je vojak Michal Strenk, ktorý sa spolu s rodičmi odsťahoval do USA. Vyštudoval strednú školu v Pensylvánii a v októbri 1939 sa prihlásil do námornej pechoty. Počas II. svet. vojny bojoval aj na ostrove Iwo Jima, kde so spolubojovníkmi vztýčil vlajku na vrchu Suribači.

Zachytil to známy vojnový fotograf Associated Press, Joe Rosenthal, a podľa jeho fotky postavili vo Washingtone známy pamätník II. svet. vojny. Padol 1. marca 1945 po zásahu šrapnelom z americkej lode, keď do piesku kreslil náčrt novej akcie. Dobytia ostrova, na ktorom vztyčoval túto vlajku, sa nedožil.

Michal Strenk

Najznámejším rodákom z Jarabiny je vojak Michal Strenk, ktorý sa spolu s rodičmi odsťahoval do USA. Vyštudoval strednú školu v Pensylvánii a v októbri 1939 sa prihlásil do námornej pechoty. Počas II. svet. vojny bojoval aj na ostrove Iwo Jima, kde so spolubojovníkmi vztýčil vlajku na vrchu Suribači.

Zachytil to známy vojnový fotograf Associated Press, Joe Rosenthal, a podľa jeho fotky postavili vo Washingtone známy pamätník II. svet. vojny. Padol 1. marca 1945 po zásahu šrapnelom z americkej lode, keď do piesku kreslil náčrt novej akcie. Dobytia ostrova, na ktorom vztyčoval túto vlajku, sa nedožil.