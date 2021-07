Prokurátor vypovedal, že Kováčik dal pokyn ku kauze Gorila: Bál som sa, že prichádza k apokalypse

Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik dal pokyn na pridelenie prípadu skartácie spisu z kauzy Gorila konkrétnemu prokurátorovi.

Na pojednávaní pred Špecializovaným trestným súdom (ŠTS) o tom vypovedal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Tomáš Honz. „Pokyn bol napísaný na samolepiacom lístku a znel: Doktor Honz, prideľte vec doktorovi Vargovi,“ ozrejmil Honz. Ako tvrdí, v tej chvíli sa bál „čo sa s úradom deje, že tam prichádza k apokalypse“.

Honzovi prišlo zvláštne, že má spis prideliť konkrétnej osobe. „Spis mohol prideliť priamo špeciálny prokurátor alebo zvyklosť bola taká, že by som ako vedúci oddelenia pridelil spis nejakej osobe podľa môjho vedomia a podľa zaťaženia na oddelení,“ podotkol pred novinármi.

Udiať sa to malo na konci septembra 2020. „Túto vec som si zapamätal, aj som si to vyfotil do mobilu, lebo som sa cítil ohrozený, že môže ísť o nejakú lesť na moju osobu,“ zdôraznil. Pripomenul, že to bolo v období, keď sa pohli spoločenské procesy a bolo zrejmé, že sa začne vyvodzovať zodpovednosť.

Spis napokon Honz prokurátorovi Márianovi Vargovi pridelil. „Rozhodol som sa vyhovieť, pretože som dostal pokyn od špeciálneho prokurátora. Stále hovorím, že pokiaľ máte šéfa, ktorý má bezpečnostnú previerku Národného bezpečnostného úradu, ktorú dotuje informáciami Slovenská informačná služba a polícia, z akého dôvodu by som mohol nevyhovieť takémuto pokynu,“ pýtal sa svedok.