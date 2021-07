Novinka vo veľkokapacitných očkovacích centrách: Vakcínu dostanete bez registrácie

V očkovacích centrách bude možné očkovanie bez registrácie.

Do veľkokapacitných centier bude voľný prístup, ľudia tak budú môcť prísť a nechať sa zaočkovať v ktoromkoľvek z nich. „Pokiaľ aj to bude málo, budeme hovoriť o ďalších možnostiach, to sú stanice, obchodné domy, nákupné strediská a podobne,“ povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský na brífingu po stretnutí so zástupcami samosprávnych krajov.

Aktuálne je očkovanie bez registrácie podľa predsedu SK8 v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Čoskoro bude možnosť spustená aj v ostatných krajoch. Župani uviedli, že každý kraj má iné náklady na prevádzku očkovacích centier. Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba pripomenul, že jeho kraj má stále platnú zmluvu do konca roka s Národným futbalovým štadiónom, preto je možné, že v ňom v blízkej dobe bude opäť prevádzkované veľkokapacitné očkovacie centrum.

Viskupič dodal, že celkovo 31 veľkokapacitných očkovacích centier zriadených krajmi doteraz zaočkovalo viac ako 1,5 milióna ľudí. Chcú sa preto aj naďalej výrazne podieľať na zvýšení podielu zaočkovaných občanov. Podľa jeho slov budú v najbližších týždňoch zaočkovaní všetci, ktorí sa skutočne zaočkovať chcú.