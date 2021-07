Policajti so zdravotníkmi v Košiciach kontrolovali vedomosti vodičov: Takúto dostali známku za prvú pomoc

Vedia i nevedia! Motoristi v Košiciach včera pri kontrole aj dosť neisto ukazovali, ako by v praxi poskytli prvú pomoc. Počas preventívnej akcie v prítomnosti policajtov a odborníkov Slovenského Červeného kríža sa o tom presvedčili mnohí vodiči.

Prevencia v rámci bezpečných letných prázdnin musí byť! Kým policajti v Košickom kraji zisťovali stav lekárničiek vodičov a tie dopadli celkom dobre, zdravotníci sa zamerali na vedomosti v poskytovaní prvej pomoci. "Väčšinou som vedela, čo mám urobiť pri strate vedomia a dýchania. Na takú dvojku som to zvládla. Aj moja lekárnička je v poriadku, akurát mi pukol plastový obal. Dúfam, že by som všetko z nej vedela aj použiť. Lenže iné je to v strese a nie ako teraz, keď sa našťastie nestala žiadna nehoda," povedala Patrícia Liptáková (23), ktorá je vodičkou štyri roky. Väčšinou si však kontrolovaní vodiči za svoje zdravotnícke schopnosti sebakriticky dávali takú trojku, čo pre Nový Čas potvrdila aj dobrovoľníčka Slovenského Červeného kríža Ivana Moščovičová (19): "Na figuríne musia vodiči ovládať základy zisťovania vedomia i dýchania. Takisto treba vedieť postup resuscitácie a masáž srdca, teda pomer 30-tich stláčaní a dvoch dýchaní. V priemere to vodiči vedia tak na trojku a trochu zdatnejší sú mladší, ktorí majú kurzy ešte v živej pamäti."

Pri dopravnej nehode sa však viacerí šoféri viac spoliehajú na radu odborníkov po telefóne. Riaditeľka územného spolku Slovenského Červeného kríža v Košiciach Zuzana Jusková potvrdila, že im v kurzoch prvej pomoci pomáha Hnutie mládež a dodala: "Robíme veľa prezentačných akcií aj na školách. Treba zvýšiť povedomie, lebo často počúvame, že záchranka prišla neskoro. Pravda je taká, že keby bola skôr poskytnutá prvá pomoc, niet obetí. Vlani sme vyškolili 420 absolventov a tisícky žiakov na školách."