Novocký pred súdom: Čo sa ho Kováčik pýtal pred rozhodovaním o väzbe pre Kudličku? Jedna vec ho prekvapila

Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik sa zaujímal o väzbu šéfa zločineckej skupiny takáčovcov Ľubomíra Kudličku.

Pred rozhodovaním mal kontaktovať zastupujúceho prokurátora Juraja Novockého s otázkou, kto ide na rozhodovanie o väzbe. Na utorkovom pojednávaní Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) to uviedol v súčasnosti európsky prokurátor zastupujúci Slovensko Novocký.

„Deň alebo dva pred rozhodnutím ma kontaktoval pán doktor Dušan Kováčik a pýtal sa ma, kto ide na rozhodovanie. Na čo som mu odpovedal, že tam ide doktorka Godžová. Zároveň sa pýtal, či je v práci. Neviem, či v tom okamihu bola, ale po skončení toho telefonátu som kolegiálne, alebo priateľsky, povedal doktorke Godžovej, že sa Dušan Kováčik zaujíma o to, kto ide na to konanie,“ povedal svedok. Vnímal ako normálnu vec, že sa na to jeho nadriadený pýtal, keďže sa na ňom nemohol zúčastniť dozorový prokurátor v danej veci.

Novocký potvrdil, že v čase rozhodovania o nahradení väzby pre vtedy obvineného Kudličku bol dozorový prokurátor prípadu Michal Stanislav na dovolenke. Zastupovať ho mal prokurátor Tomáš Honz, ten sa však podľa Novockého nemohol na konaní zúčastniť. „Preto bolo mojou povinnosťou ako zastupujúceho riaditeľa zabezpečiť účasť na tomto úkone. Vzhľadom na prítomnosť prokurátorov na pracovisku a ich pracovné povinnosti som oslovil kolegyňu Godžovú, ktorá mala v ten deň plánované konanie v Banskej Bystrici,“ podotkol.