Pokračuje proces s Dušanom Kováčikom: Svedčiť budú aj jeho bývalí kolegovia prokurátori

V procese s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom Špecializovaný trestný súd v Pezinku predvolal svedčiť jeho bývalých kolegov z Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).

V pozícii svedkov tak sú prokurátori Vasilľ Špirko, Tomáš Honz, Bohdan Čeľovský a európsky prokurátor za SR Juraj Novocký, ktorý predtým tiež pôsobil na ÚŠP. V piatok (9. 7.) už vypovedal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Peter Jenčík.

Pojednávanie je predbežne naplánované do štvrtka (15. 7.). Obžalovaný minulý týždeň pred samosudkyňou vyhlásil, že je nevinný, a odmietol jej návrh na uzavretie dohody o vine a treste.

Počas uplynulého týždňa v kauze vypovedali viacerí svedkovia. Medzi nimi bol napríklad niekdajší člen skupiny takáčovcov Matej Zeman. Ten uviedol, že Dušan Kováčik mal zasahovať do procesu so šéfom zločineckej skupiny takáčovcov Ľubomírom Kudličkom. Zo svojej pozície bývalého špeciálneho prokurátora mal zabezpečiť, aby prokurátorka ÚŠP voči rozhodnutiu o prepustení Kudličku na kauciu nepodala sťažnosť. Za to mal Dušan Kováčik zinkasovať 50.000 eur.

Bývalá prokurátorka ÚŠP Blanka Godžová na súde opísala, že dostala pokyn od Dušana Kováčika týkajúci sa väzby šéfa takáčovcov. Voči rozhodnutiu o prepustení preto nepodala sťažnosť. Kajúcnik a bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó rovnako potvrdil, že bývalému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi odovzdal 50.000 eur. Makó počas výpovede tiež priblížil, ako od Dušana Kováčika prevzal časti vyšetrovacieho spisu, a potvrdil tak vynášanie úradných dokumentov. Makó tiež vypovedal, že mu bývalý špeciálny prokurátor pomáhal zbaviť sa podozrení z prípravy vraždy vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Jána Čurillu, a to sprístupnením celého vyšetrovacieho spisu.

NAKA zadržala bývalého špeciálneho prokurátora koncom októbra minulého roka. Svojej funkcie sa vzdal krátko po vznesení obvinenia. Prokurátor ÚŠP v tejto veci podal v apríli tohto roka na súd obžalobu na Dušana Kováčika. Čelí obžalobe zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu prijímania úplatku, zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti.

Televízia Markíza v pondelok 12. júla zároveň informovala, že Kováčikovi bola odobratá bezpečnostná previerka.