Náš sused ponúka originálne výhry a očkuje v obchode, aj na stanici: Inšpirujeme sa Českom? Veľavravné slová Lengvarského

Čakáreň začína zívať prázdnotou a očkovacie centrá už vakcinujú aj ľudí z ulice. Slovensko je v podávaní očkovacích látok proti COVID-19 medzi poslednými krajinami v Európskej únii.

Prvú dávku dostalo takmer 2,2 milióna ľudí, no v prepočte na percentá sme napríklad v porovnaní s Českom o 10 % horší. Práve v Prahe premiér spustil očkovanie aj na vlakovej stanici či v obchodných centrách. Bude to cesta aj pre Slovensko?

Na Slovensku zatiaľ nemáme vážny problém so šíriacim sa infekčnejším variantom koronavírusu delta. Za mesiace jún a júl zatiaľ odhalili 35 prípadov a išlo o ľudí prichádzajúcich zo zahraničia a ich úzke kontakty. „Bol však identifikovaný aj u osôb, ktoré v zahraničí neboli,“ konštatovali z Úradu verejného zdravotníctva. Práve táto mutácia robí problém v niektorých krajinách, kde sa zvyšujú počty infikovaných, a spôsobuje problémy nemocniciam. Ide o štáty, kde nie je rozšírené očkovanie, ako sú napríklad Tunisko či Rusko. Naopak, Veľká Británia alebo Izrael síce majú veľké prírastky infikovaných, no nestúpajú im v takom množstve hospitalizácie či úmrtia.

Spustili novinky

V Českej republike stihli doteraz prvou dávkou zaočkovať takmer už 50 % populácie, na Slovensku je to necelých 40 %. V Prahe sa napriek lepším číslam vláda rozhodla spustiť očkovanie na netradičných miestach. V pondelok začalo fungovať vakcinačné oddelenie na pražskej stanici a v obchodom centre pre záujemcov bez registrácie, kde podávajú Pfizer. Jeho prevádzku otvoril premiér Andrej Babiš. „Je to pilotný projekt, my hlavne riešime návrat do normálu. Od 1. septembra sa hádam deti už vrátia do škôl,“ povedal Babiš s tým, že nikto azda nechce zažiť to, čo sme zažívali pri druhej vlne minulý rok. Tamojší minister zdravotníctva Adam Vojtěch dodal, že už nechcú lockdown ani zatvárať reštau­rácie, čoho predpokladom je očkovanie. Netradičnými miestami chcú osloviť okoloidúcich, ktorí sa rozhodnú počas nákupu. Napriek pomerne vysokej miere zaočkovanosti obyvateľstva sa pred týmto centrom tvorili rady záujemcov. Motiváciou podľa českých médií môže byť aj výhra v súťaži, kde rozdávajú smartfóny, značkové tenisky či kupóny na videohry.