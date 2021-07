Miro prekonal sám seba: Prvý slovenský vodný pólista zdolal Mont Blanc! Na vrchole sa mu vtlačili do očí slzy

Tomu sa povie radostné zvolanie! Košický vodný pólista Miroslav Mikloda (30), bývalý slovenský reprezentant, premenil svoje lezecké túžby na skutočnosť.

Uplynulú sobotu zdolal Mont Blanc (4 809 m n. m.) spolu s kondičným trénerom Jaroslavom Dulinom (41) a horským vodcom Rastislavom Šrobom (47).

Partnerka Simona (31) a syn Sebastian (3) sa už doma v Košiciach môžu tešiť na príchod pokoriteľa najvyššej hory Európy, ktorý v prvom rade prekonal sám seba. „V sobotu hodinu a pol po polnoci sme vyrážali z horskej chaty vo výške 3 200 metrov a na vrchole sme boli krátko po ôsmej! Bol to úžasný pocit, no zdržali sme sa tam možno len päť minút, lebo fúkal silný vietor a bolo tam aj do 40 centimetrov čerstvo napadnutého snehu. Teplota bola mínus 13 stupňov Celzia, ale pocitovo aj mínus 20,“ opísal pocity Miro, ktorý zdolal Mont Blanc ako prvý náš vodný pólista. „Počul som, že je to len taká túra, ale to nie je pravda. Fyzicky aj psychicky veľmi náročné, lebo to bolo také biele strmé nekonečno... Až dvakrát na mňa doľahla taká chvíľka, keď som mal sto chutí sa otočiť,“ spomína.

Vtedy ho podržal práve horský vodca Rasťo. „Tvrdil, aby som šliapal, že to už je neďaleko. Hoci klamal, lebo aj tá zmena výšok zohrala svoje, teraz nebanujem. Ten pocit je neopísateľný, no bola to poriadna drina! Z vrcholu som to ani nikomu neoznamoval, lebo jedna vec je vystúpiť, no dôležité je aj zostúpiť. A navyše cez taký dosť kritický úsek,“ poznamenal.

Netajil, že okrem radosti na samom vrchu sa mu vtlačili do očí aj slzy: „Ale to až keď mi došlo, čo som vlastne dokázal.Vďaka horskému vodcovi Rasťovi Šrobovi sme to však zvládli." Pokračovať chceli aj na Matterhorn (4 478 m n. m.), ale keďže v okolí Zermattu nasnežilo, skúsia to o mesiac.