Apokalypsa po pár minútach od začiatku búrky, obyvatelia v Lenartove sú zhrození: Divoká voda strhla zastávku

Takú pohromu pamätajú len najstarší obyvatelia dediny. Ponad Lenartovom (okr. Bardejov) a okolitými lesmi sa v nedeľu večer prehnala hrozivá prietrž mračien podobná tej spred 70 rokov, na ktorú si spomínajú len pamätníci.

V nedeľu sa dedinou voda valila ulicami, poškodila zastávku, cestu a natiekla aj do niekoľkých príbytkov. Pred vodou museli utekať cestou z posedenia po vnukovom svätom príjmaní aj Frandoferovci.

Nebo sa začalo zaťahovať krátko po poludní, a keď sa približne o 17.15 hod. roztrhla obloha, cesty v dedine sa zmenili na koryto, ktorým sa valila voda z prívalového dažďa. „Boli sme s vnukom na svätom prijímaní. Po ňom sme si išli posedieť a potom sa to začalo. Kým sme prišli k nášmu domu, voda sa valila zovšadiaľ. Stekala z okolitých kopcov. Do domu sa našťastie nedostala, lebo pred ním máme priepust, ale zaplavilo dielňu, kde máme kosačky a ďalšie náradie, ktoré používame pri prácach na záhrade a okolo domu. Z dielne som musel vyhádzať hromady bahna. Náradie bude možno ešte funkčné, ale dá to poriadnu robotu, kým všetko upravíme,“ opísal desivý zážitok Ján Frandofer (61) s tým, že nič podobné nezažil. Staroosadlík v dedine s približne 1 200 obyvateľmi si však ešte z rozprávania rodičov spomína, že naposledy sa Lenartov ocitol takto pod vodou v šesťdesiatych rokoch.

Zasahovali desiatky hasičov

Plné ruky práce mali aj miestni dobrovoľní hasiči. „Do terénu sme išli asi dvadsiati. Vyzeralo to veľmi hrozivo. Verím, že postupne sa nám podarí všetko uviesť do pôvodného stavu,“ uviedli. Starostka Jana Bľandová po prietrži vyhlásila III. stupeň povodňovej aktivity. „Udrelo to na viacerých miestach. Poškodilo nám cestu, zastávku i dvory a pivnice. Behom 15 minút od začiatku búrky sme tu mali apokalypsu. Pracovali sme v noci z nedele na pondelok aj celý prvý deň týždňa. Veríme, že to dáme do poriadku. Najdôležitejšie je, že sme všetci zostali zdraví,“ uzavrela starostka.