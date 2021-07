Pápež František zavíta do 4 slovenských miest, cestu Svätého Otca sprevádzajú tajnosti: Kde ho ubytujeme?

Už v polovici septembra navštívi Slovensko pápež František, no o programe jeho návštevy sa toho zatiaľ veľa nevie.

Na jeho ceste pracuje viacero inštitúcií, no pripravujú ho takmer v plnom utajení. To isté sa týka aj logistiky návštevy, napríklad aj otázky, kde bude pápež v jednotlivé dni svojej návštevy nocovať. Nový Čas zisťoval, kde môže Svätý Otec počas svojich ciest na Slovensku prespávať.

Na prípravách sa podieľajú Konferencia biskupov Slovenska, ale aj viaceré ministerstvá či prezidentská kancelária. „Ministerstvo vnútra SR a všetky príslušné útvary v jeho pôsobnosti, medzi nimi aj Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií, budú počas tejto významnej návštevy plniť svoje úlohy a povinnosti, ktoré im v tejto súvislosti ukladá platná legislatíva,“ odpísala nám hovorkyňa Petra Friese. Podľa nej nie je možné verejnosť informovať o skutočnostiach, ktoré by mohli mať relevantný vplyv na život a zdravie chránenej osoby.

Väčší pohľad do príprav návštevy zatiaľ neposkytol ani hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara. „Podrobnosti vám ešte v tejto chvíli neviem upresniť, zatiaľ nebol zverejnený definitívny program, musíme počkať,“ uviedol pre Nový Čas. Nie je podľa neho zatiaľ možné špecifikovať ani miesta, kde bude pápež počas návštevy Slovenska nocovať. „Všeobecne možno povedať, že Svätý Otec počas apoštolských ciest zvykne využiť možnosť ubytovania na apoštolskej nunciatúre,“ uviedol Kramara. To, že pápež bude bývať v cirkevných objektoch, potvrdzujú aj na iných miestach. Podobne to bolo aj počas poslednej pápežskej návštevy na Slovensku. Ján Pavol II. v roku 2003 prenocoval v Bratislave u karmelitánok, v Košiciach u biskupa a v Spišskej diecéze. Izbu mu tam pripravoval Jozef Jarab, emeritný rektor Katolíckej univerzity. V byte mal podľa požiadaviek Vatikánu len veľmi jednoduché zariadenie a jednoduchú posteľ.

Návšteva sa koná na pozvanie prezidentky SR. „Harmonogram pripravuje vatikánska diplomacia v spolupráci s miestnymi cirkevnými a štátnymi autoritami,“ povedal Novému Času teológ Miroslav Kocúr. O konkrétnych miestach sa pápež podľa neho rozhoduje na základe toho, ako sú významné pre krajinu z historického aj náboženského hľadiska. „Pri návšteve sídliska Luník IX v Košiciach si určite nechal poradiť aj znalcami slovenských pomerov. Pápež je známy tým, ako ešte v Buenos Aires chodieval do slumov, kam posielal aj seminaristov, aby si ,zašpinili topánky´ a nebáli sa sociálnych výziev, ktoré stoja pred pastoráciou tých, ktorých spoločnosť vytláča na okraj,“ pripomína Kocúr.