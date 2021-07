Desivé fotky zúbožených zverencov karanténnej stanice v Starej Ľubovni trhajú srdce: Trestné stíhanie za týranie psíkov!

Tieto fotky trhajú srdce! Na sociálnych sieťach sa objavili desivé fotografie z karanténnej stanice v Starej Ľubovni.

Na stránke Udaj svojho množiteľa sa objavili tvrdé obvinenia, podľa ktorých prevádzkovateľka karanténnej stanice týrala zvieratá a nechávala ich o hlade. Ochrancovia zvierat preto kontaktovali policajtov, ktorí začali trestné stíhanie za pokračovací prečin týrania zvierat. Mesto tvrdí, že pochybenia nezistilo a prevádzkovateľka rezolútne odmieta obvinenia.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Fotky z internetu trhajú srdce každému milovníkovi zvieratiek. Na podozrenia o týraní a zakopávaní uhynutých zvierat na pozemku políciu aj vedenie mesta upozornili členovia Občianskeho združenia (OZ) Zvierací azyl, ktoré sa usiluje získať karanténnu stanicu do prenájmu a pred časom sa podieľali na jej činnosti. „Svedkovia, ktorí poskytli informácie a zdokumentovali tento prípad v spolupráci s ďalšími organizáciami, boli v minulosti dobrovoľníkmi v karanténnej stanici alebo boli členmi Kynologického klubu prevádzkujúceho karanténnu stanicu. Títo svedkovia sa v karanténnej stanici a Kynologickom klube postupne vystriedali medzi rokmi 2016 - 2020,“ uviedli členovia Zvieracieho azylu, ktorého štatutárnym zástupcom je Martin Hains.

Na stránke Udaj svojho množiteľa sa objavili tvrdé obvinenia, podľa ktorých prevádzkovateľka karanténnej stanice týrala zvieratá, nechávala ich o hlade a zaobchádzala s nimi bezohľadne. Deväť psov je momentálne v priestoroch OZ Cesta za domovom vo Švábovciach. OZ zverejnilo aj ich fotografie po príchode a v súčasnosti. Jeden z nich mal podľa tohto OZ dokonca zlomenú nohu.

Plač a trestné oznámenie

Šéfka kynologického klubu a karanténnej stanice v Starej Ľubovni Lenka Vašková však tvrdí, že o žiadnom týraní nemôže byť ani reč. „OZ Zvierací azyl sa snaží získať karanténnu stanicu do prenájmu. Preto ma očierňujú. Na internete sa objavilo, že by ma mali zatvoriť v horúčave do koterca s tromi chlapmi a podobne. Preplakala som niekoľko hodín. Pravdou je len to, že som mala na pozemku hrobček labradora, ktorý bol mojím miláčikom. Keď zomrel, chcela som ho mať pri sebe. Hrobček bol označený aj kameňom. Netušila som, že psíka môžete zakopať len na svojom pozemku. Psíkmi sa zaoberám už 7 rokov, nikdy by som žiadnemu neublížila,“ dodala Vašková.

Polícia na základe podnetu prekopala pozemky na karanténnej stanici a urobila domovú prehliadku Vaškovej aj hospodárke združenia, lebo eviduje aj udanie pre manipuláciu s financiami. „V predmetnej veci je začaté trestné stíhanie za pokračovací prečin týranie zvierat, neoprávnené nakladanie s odpadmi a spreneveru. Doposiaľ nebolo vznesené obvinenie konkrétnej osobe,“ uviedla prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligda-yová. Šéfka OZ pripravuje aj trestné oznámenie za ohováranie. Vo veci sa angažuje aj mesto, ktoré dostalo podnety na preskúmanie podozrení. „Mesto vykonalo kontrolu v karanténnej stanici. Daná vec je v štádiu prešetrovania a bude ukončená v súlade s právnymi predpismi,“ uviedol prednosta mestského úradu Aleš Solár, podľa ktorého sa kontroly konajú pravidelne a nikdy neboli zistené nedostatky.