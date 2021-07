Pohoda festival navštívilo 5000 ľudí, väčšina prišla zaočkovaná: Testy neodhalili ani jedného infikovaného

Takmer tri štvrtiny návštevníkov festivalu Pohoda tvorili zaočkovaní ľudia.

V tlačovej správe to uviedla Zuzana Gergeľová zo spoločnosti Vacuumlabs, ktorá na festivale poskytovala ľuďom možnosť bezplatného testovania na prítomnosť ochorenia COVID-19. Festival sa konal od 7. do 11. júla na letisku v Trenčíne, kde bola povolená kapacita 5-tisíc divákov. Pri vstupe do areálu sa celkovo 3 866 návštevníkov a účinkujúcich preukázalo dokladom o očkovaní.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Na mieste bolo zároveň vykonaných viac ako 2 200 antigénových testov. Výskyt ochorenia COVID-19 sa nepotvrdil u žiadneho návštevníka ani účinkujúceho. „Pre účastníkov festivalu sme pripravil jednoduchú a user-friendly webovú stránku, kde sa mohli dopredu online zaregistrovať, aby nemuseli čakať pri vstupe do areálu,” povedal Martin Vavrinčík, projektový manažér pre projekt Rýchlotest-Covid.sk.

V záujme vyššej bezpečnosti testovali účinkujúcich a personál kombináciou antigénových testov a LAMP testov. Návštevníci festivalu boli testovaní iba formou antigénových testov.