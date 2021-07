Koalícia má rozlúsknuť pálčivý spor: Dohodnú sa na bezplatných testoch pre neočkovaných?

Posledný spor v koalícii ohľadom bezplatných antigénových či PCR testov pre neočkovaných vrcholí.

Práve v pondelok má zasadať koaličná rada, ktorá má návrh ministra Vladimíra Lengvarského (51) rozlúsknuť. Problémom sa stalo, že parlament má zaviesť povinnosť preukazovať sa očkovaním alebo negatívnym testom v reštauráciách, kinách či fitkách v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie. To sa očakáva už v najbližších týždňoch najmä preto, že Európou sa šíri infekčnejšia delta mutácia.

Niektoré krajiny už sprísňujú opatrenia, no Slovensko zatiaľ vykazuje veľmi dobré štatistiky. To by sa mohlo otočiť pre nízku zaočkovanosť už v najbližšej dobe. Napríklad Veľká Británia upúšťa od akýchkoľvek obmedzení napriek tomu, že eviduje najviac prípadov COVID-19 za posledných šesť mesiacov. Úmrtia či hospitalizácie však dramaticky nerastú, čo odborníci pripisujú práve očkovaniu.

Už v pondelok na koaličnej rade by sa však lídri strán mali dohodnúť na tom, ako to bude s platbami za testy pre neočkovaných. Tie už sú spoplatnené ak nemáte zdravotnú indikáciu či sa nevraciate zo zahraničia a zostávate v karanténe. V kuloároch sa skloňuje, že časť PCR testov v prípade tretej vlny pre neočkovaných bude hradiť štát, ďalšiu časť si už zaplatí sám občan.

„Minister zdravotníctva pripraví presnú kalkuláciu, ako by to vychádzalo v prípade testov či už antigénových, PCR, LAMP testov, aby sme vedeli rozhodnúť, čo je únosné z hľadiska štátneho rozpočtu,“ informoval premiér Heger. Plné hradenie PCR testov pre neočkovaných, ktorí by chceli ísť do reštaurácie, či zacvičiť si, odmietla Sme rodina.

„Pre nás je podstatné to, aby aj ľudia, ktorí sú nezaočkovaní, mali prístup k testom a mohli chodiť cez hranice, alebo využívať možnosti, ktoré COVID automat umožní,“ povedal minister práce Milan Krajniak. Napokon sa k nim pridal aj Igor Matovič. Podľa neho by ľudia mali platiť za testy len „symbolicky“. Lengvarský sa chce dohodnúť, no plánuje dať očkovaným výrazne viac slobody.