Tipy na skvelé knihy pre každého: Čo vymyslelo päť slovenských spisovateliek, tu ešte nebolo

Urobte si čas a ukradnite si pre seba chvíľu na knihu. Dobrý príbeh poteší na kúpalisku aj na pláži, v lone horskej prírody či doma na balkóne, alebo na gauči.

Tu je niekoľko tipov, ktoré by vás mohli zaujať. Príjemné čítanie!

Pre deti a tínedžerov

Miroslava Varáčková: Hviezdy pre teba

Žela žije len so svojím dedom, pomáha mu opravovať bicykle, a sú tu vždy jeden pre druhého. Okrem zbierania starých vecí, ktorým Žela dáva druhú šancu, a túlania sa po tajomných výpravách s partiou kamarátov, má na svojich pleciach množstvo zodpovednosti.

Náhle sa pre svojho deda stáva opatrovateľkou, obľúbenú umeleckú školu plánujú zavrieť a spolu s priateľmi čelí ďalším náročným problémom, ktoré vychádzajú aj z rodinného prostredia. V románe nechýba láska – chlapec, ktorý ju podrží nad vodou v tých najťažších chvíľach. Podarí sa im zachrániť umeleckú školu a vysporiadať sa s výzvami, ktoré život prináša?

Braňo Jobus: Odpadkový fantóm

V knižke Zberný dvor splnil Odpadkov ý fantóm svoju úlohu, vytriedil na dvore, čo sa dalo a skončil na skládke odpadu. Malej Etelke však tak veľmi chýbal, že presvedčila svoju mamu a vybrali sa ho na skládku hľadať. A tam sa začína nová kniha Odpadkový fantóm.

Fantóma na skládke nájdu, treba mu síce vymeniť hlavu, ale to Etelka hravo vyrieši. Spolu s pracovníkmi skládky a so zvieracími obyvateľmi zažijú množstvo dobrodružstiev, niekedy aj poriadne nebezpečných. A my sa popritom dozvieme, čo všetko sa na takej skládke deje a čo môžeme spraviť pre to, aby namiesto parkov a ihrísk nevznikali nové skládky.

Pre ženy

Lina Franková: Vlčí zámok

Barevansonovci, starobylý grófsky rod plný mizantropov a rodených introvertov, postihujú nešťastia i kliatby. A aj keď si moderná aristokracia stále žije na vysokej nohe, šťastie sa kúpiť nedá. Kasandra, rovnako ako každý z jej rodiny, nemá v obľube „votrelcov“.

No keď stráca patronát nad Ústavom archeológie, ktorý je pre Barevansonovcov cenný, neostáva jej iné, ako otvoriť komnaty svojho neogotického zámku dvom archeológom bažiacim po výskume. Jedným z nich je zvláštny bielovlasý muž, ktorý má nad ňou od prvého okamihu magickú moc. Keď sa v smutne prázdnom zámku, ktorý obýva len mladá vdova a jej krehký brat, začnú objavovať desivé vlčie preludy, nik sa viac necíti v bezpečí.