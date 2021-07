O Marcelka sa bijú jeho teta s mamou: Chlapček sa zatvára do skrine, len aby sa nemusel vrátiť domov

Kde napokon skončí? O Marcelka (7) z Veselého (okr. Piešťany) súperí jeho mama s tetou. Teta Eva (41) tvrdí, že mama o neho nejavila záujem, a tak sa o synovca spolu rodinou začali starať.

Marcelka vlastná matka podľa slov tety opustila s novým partnerom a neprišla za ním dokonca ani vtedy, keď po epileptickom záchvate skončil v nemocnici. Matka napriek tomu podala návrh na súd, ktorý jej syna predbežným opatrením zveril do opatery.

„Chlapček bol vlastne stále u nás. Bývame kúsok od seba a chodili k nám na návštevy, my tam a veľmi sme sa tešili. Čím bol však Marcelko starší, viac a viac u nás prespával a radšej bol u nás ako doma,“ prezradila na úvod teta Eva, ktorá sa o Marcelka stará. Za posledný rok a pol sa situácia poriadne vyostrila. „Marcelkova mama si našla nového partnera a odišla s ním preč. Chlapčeka nám nechala a nič sme o nej nepočuli. Starali sme sa o neho, chodil do škôlky a mal všetko, čo potreboval,“ hovorí Eva s plačom, čo všetko pre Marcelka spravila. „V škôlke nenakreslil obrázok, kde je s mamou, kreslil vždy babku, dedka a mňa ako tetu alebo moju sestru. Vníma nás ako rodinu a my jeho takmer ako svoje dieťa,“ dodala Eva.

Mama prišla len štyrikrát

Za rok a pol, čo Marcelko žije u tety, prišla za ním podľa Evy mama len štyrikrát. „Keby o neho mala záujem, bola by tu každý deň. A keď prišla, vždy len s krikom, že chce syna späť a Marcelko nikdy ne­chcel ísť. Nakoniec skončil v nemocnici a tam som s ním bola celý čas iba ja. Keď sme jej povedali, nech ide za ním, tak len odvrkla, že načo,“ povedala Eva. Mama však situáciu vidí diametrálne odlišne. Podala návrh na predbežné opatrenie a súd jej syna zveril do opatery. Otec chlapčeka je totiž vo väzbe. „Syn mi má byť odovzdaný. Je zverený zatiaľ mne. Momentálne maria súdne rozhodnutie. Keď som si pre syna prišla so sociálkou, tak jasné, že dieťa nahuckali proti mne. Je ovplyvnený babkou,“ poskytla nám svoj pohľad na spor Marcelkova mama.

Pochybil úrad?

Rodina, ktorá sa o chlapčeka stará, si pre prebiehajúci spor najala právnika, ktorý vec vidí trochu inak ako matka chlapca. Advokát Igor Ribar uviedol: „Úrad má vedomosť, že maloletý odmieta matku a že hrozí zhoršenie jeho zdravotného stavu, ak zmení bydlisko. Klienti postupovali striktne podľa nariadení psychológa, neurológa a úradu práce, ktorý im povedal, že maloletý má ostať do skončenia súdu u babky. Na osobnom stretnutí to potvrdila aj vedúca úradu. Súd však napokon určil, že maloletého má teta vydať matke. Predbežné opatrenie však bolo vydané v samostatnom konaní a dodnes nám nebolo doručené. Podľa nášho názoru došlo k porušeniu povinnosti zo strany úradu.“