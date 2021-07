Chaos na hraniciach! Začali platiť nové pravidlá pri návrate na Slovensko: Na čo sa pripraviť

Spustili rapídne výhody pre očkovaných. Od piatka je v platnosti nariadenie, ktoré hovorí o tom, že nezaočkovaní cestujúci, prichádzajúci na Slovensko musia ísť do karantény.

Vyhnúť sa jej môžete, len ak ste očkovaní, čo je viac ako 2,1 milióna ľudí na Slovensku. Nový Čas navštívil hraničné priechody, na ktorých už prebiehali kontroly každého prechádzajúceho, ale aj také, kde sa protestovalo či nekontrolovalo vôbec.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Poctivé kontroly GreenPassov

Hraničný priechod Petržalka – Berg

- Pri ceste smerom do Rakúska sa približne o deviatej ráno, kedy redaktori Nového Času k priechodu vyrazili, sa žiadne kolóny áut netvorili. Kontrolujúci rakúsky policajt k nahliadnutiu vyžadoval niektorý z dokladov oprávňujúcich na vstup do krajiny. Napokon mu stačila aplikácia GreenPass s QR kódom, ktorého autenticitu si však neoveroval a celá kontrola preto netrvala viac, ako pol minúty. Príslušníci ozbrojených zložiek na Slovensku boli pri vstupe na naše územie poctivejší a zaujímalo ich potvrdenie o registrácii na stránkach eHranice, ktoré bolo potrebné vybaviť si už pred cestou, a s pomocou mobilného telefónu si overovali aj pravosť QR kódu. Avšak ani v tomto prípade sa výraznejšie zdržanie nepotvrdilo a prechod trval približne tri minúty.

Čakanie asi 10 minút

Hraničný priechod Jarovce – Kittsee

- Dodržiavanie nových podmienok monitorujú ozbrojené zložky aj na diaľničnom priechode z Jaroviec smerom na územie našich rakúskych susedov. Rovnako, ako v prípade prejazdu cez hraničný priechod Petržalka – Berg, aj teraz sme strávili kontrolou len niekoľko sekúnd. Pred hranicou síce bolo pripravených hneď niekoľko vojakov, ktorí situáciu monitorovali, no opäť im stačil QR kód v aplikácii GreenPass, ktorý si neoverovali. Smerom na Slovensko už bola situácia citeľne iná, hoci by sa nedala opísať ako katastrofická. Vojaci usmerňovali dopravu na miesto mimo diaľnice, kde policajti postupne skontrolovali posádku každého jedného auta. V tomto prípade síce kontrolujúce zložky QR kód neskenovali, no údaje z aplikácie porovnávali s údajmi na občianskom preukaze. Podobne, ako v predošlom prípade, ich zaujímalo aj potvrdenie z eHranice, ktorým sa stačí preukázať v podobe emailu. Celkový čas prejazdu hranicou sa vďaka poctivej kontrole vyšplhal na približne 10 minút.