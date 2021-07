Makó prehovoril o stretávaní sa s Ficom! Šéf Smeru mu mal zadávať úlohy

Predseda strany Smer – sociálna demokracia Robert Fico sa stretával s exriaditeľom Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) Ľudovítom Makóom, aj keď už bol v opozícii.

Uviedol to Makó po výsluchu v úplatkárskej kauze šéfa kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Petra G. a expolicajta Ladislava V.

„Ak som nedôveryhodný svedok, človek, tak za otázku stojí, že prečo sa so mnou stretával ešte minulý rok v lete a zadával mi rôzne úlohy,“ povedal. Zároveň podotkol, že Fico bol vtedy v opozícií a on už nebol vo funkcii. Odmietol však konkretizovať aké úlohy s tým, že nemôže. Priblížil však, že od neho žiadal informácie. Dodal, že on sa k svojim skutkom priznal a oľutoval ich.

Podľa Makóa vznikajú z Ficovej strany rôzne dezinformácie, aby ho znedôveryhodnil ako svedka. Makó zároveň dementoval, že by bol ovplyvňovaný v rámci svojich výpovedí orgánmi činnými v trestnom konaní či tými politickými.