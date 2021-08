Rozhovor s ombudsmankou Patakyovou: Občania netušia, aké majú práva a slobody! Na koho sa môžeme obrátiť?

Máme za sebou viac než rok života s pandémiou, ktorá výrazne zasiahla do najrôznejších oblastí nášho života. Základné práva a slobody občanov boli po dlhú dobu obmedzené a všetci sme si museli zvyknúť na neustále zmeny pravidiel a nariadení.

S verejnou ochrankyňou práv, právničkou a univerzitnou profesorkou Máriou Patakyovou sme sa rozprávali o tom, ako sa na Slovensku – nielen v čase pandémie – dodržiavajú práva a slobody občanov, koho práva sú najčastejšie porušované a ako môže občan získať väčší prehľad o svojich právach.

Práva a slobody sa v našej krajine nedodržiavali ani v časoch pred pandémiou. V ktorých oblastiach sme mali najvýraznejšie nedostatky?

Nedodržiavanie základných práv a slobôd sa týka viacerých oblastí. Pandémia však problémy zvýraznila, a to obzvlášť tie, ktoré sú dlhodobo zaned­bávané, či už ide o právo na vzdelanie, prístup k pitnej vode či právo na súdnu a inú právnu ochranu. Podnety prichádzajú dlhodobo vo veľkej miere ohľadne prideľovania rôznych dávok a príspevkov, dôchodkov či zbytočných prieťahov v konaniach.

Zhoršilo sa dodržiavanie základných práv a slobôd so zavedením najrôznejších opatrení súvisiacich s pandémiou? Ktoré najvýraznejšie?

So zavedením opatrení na ochranu zdravia a života sa, prirodzene, začali obmedzovať iné základné práva a slobody, napr. právo zhromažďovať sa, právo slobodne sa pohybovať a podobne. Zásahy do práv v krízovej situácii sú potrebné, avšak nemali by presahovať nevyhnutnú mieru.

Výrazne sa opatrenia dotkli napr. práva na vzdelanie. Jeho obmedzenie bolo na začiatku pandémie ešte akceptovateľné, no po dlhých mesiacoch nadobudlo zatváranie škôl už dlhodobý charakter, čo som vyhodnotila ako problematické. Mnohé deti z vylúčených komunít alebo zo sociálne slabších rodín nemajú prístup na internet a dištančné vzdelávanie pre ne nebolo možné absolvovať, čo považujem za porušenie ich práva na vzdelanie. Podľa odhadov ide o zhruba 50 000 detí na Slovensku.

Zasiahlo sa do niektorých práv a slobôd – pri spätnom pohľade – nad nutný rámec?

V prvej vlne pandémie som upozorňovala napr. na problematickosť povinnej štátnej karantény. Vyzývala som vtedy na prehodnotenie tohto systému, pretože som vo svojej analýze konštatovala viaceré sporné body. Opakovane som tiež upozorňovala na problém vágnych a príliš širokých kompetencií Úradu verejného zdravotníctva a ministerstva zdravotníctva počas pandémie. Za veľký problém som považovala aj skutočnosť, že nemáme k dispozícii dostatočnú a efektívnu právnu ochranu trocha opatreniam.

Mal občan vôbec šancu vyznať sa v rôznych nariadeniach a opatreniach, alebo sa dovolať nápravy v prípade rôznych problematických opatrení prijatých ÚVZ SR alebo vládou?

Nové nariadenia a opatrenia sa prijímali veľmi rýchlo a menili sa, často bez dostatočných adaptačných lehôt. Zorientovať sa v nich bolo náročné, rovnako aj dohľadanie správnych a aktuálne platných informácií. Upozorňovala som na to, že dovolať sa nápravy je zložité. Moje odporúčania v tejto veci sa do reality nijako nepremietli. Preto bola aj táto vec súčasťou môjho návrhu na Ústavný súd.